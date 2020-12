Simon Cowell semblait s’être rétabli remarquablement alors qu’il était photographié en train de faire du jet ski à la Barbade – quatre mois seulement après son accident de vélo d’horreur.

Le talent show supremo cherchait à rester hors de combat pendant au moins six mois après avoir été laissé à l’agonie après s’être cassé le dos alors qu’il testait sur route un puissant vélo électrique.

Cependant, Simon, 61 ans, semblait prouver que les médecins avaient tort en se promenant dans l’océan pendant des vacances en famille.

Le papa adoré – qui a subi six heures de chirurgie en août – a pris les poignées d’un jet-ski pour sa course palpitante avec son fils Eric, six ans, le rejoignant à bord.







(Image: MEGA)









(Image: MEGA)



Simon est apparu de bonne humeur en souriant tout en saisissant les poignées du moteur alors qu’il était vêtu d’un short vert, d’un gilet de sauvetage et de ses lunettes de soleil.

Après qu’Eric soit parti, Simon avait l’air heureux de passer du temps en solo sur le jet ski alors qu’il continuait à sourire et à saluer les caméras.

Alors que sa partenaire Lauren Silverman a choisi de rester sur la terre ferme pour leur journée à la plage alors qu’elle se prélassait au soleil dans un bikini d’inspiration vintage chic.







(Image: MEGA)









(Image: MEGA)



Lauren, maman de deux enfants, 43 ans, avait l’air incroyable dans l’ensemble blanc en deux pièces, qu’elle a mis en valeur avec un foulard coloré dans les cheveux et des nuances surdimensionnées.

L’observation de la famille survient quelques jours à peine après qu’il ait été rapporté que Simon « réfléchissait » à l’opportunité d’engager une action en justice contre la société qui a fabriqué le vélo électrique qu’il testait sur route lors de son accident en août.

Le magnat a subi six heures de chirurgie après être tombé du Swind EB-O1 – qui serait 60 fois plus puissant qu’un vélo électrique normal.







(Image: MEGA)









(Image: MEGA)



Un ancien employé du fabricant a déclaré ce week-end qu’il avait averti ses patrons que le magnat du spectacle de talents pourrait « se casser le cou » en l’utilisant.

Selon l’initié, la machine atteint des vitesses de 60 mph, est interdite sur les routes britanniques et présente des « bizarreries de conception qui pourraient faire voler des cyclistes inexpérimentés ».

«C’est comme essayer de contrôler un cheval sauvage qui se cabre», ont-ils affirmé.

Simon a été contraint de se retirer du tournage de America’s and Britain’s Got Talent à cause de ses blessures.







(Image: MEGA)



Les experts disent que Simon pourrait recevoir jusqu’à 10 millions de livres sterling pour la perte de revenus, les factures médicales et une compensation pour la douleur qu’il a subie.

Le père avait testé le vélo électrique dans l’allée de son manoir de Malibu lorsque l’incident s’est produit.

La partenaire de Simon, Lauren Silverman et son fils, auraient été là à l’époque.

Parlant de l’hôpital à l’époque, Simon a plaisanté: « J’aurais dû lire le manuel. »







(Image: Wishio)



Abordant les rumeurs de poursuites judiciaires potentielles, un porte-parole de Simon a déclaré à MailOnline: «Simon est naturellement extrêmement préoccupé par la sécurité des autres par rapport à ce vélo.

« Nous avons fait pression sur les fabricants à ce sujet et continuerons de les presser, y compris en ce qui concerne les affirmations de l’ancien membre du personnel. » «

Alors qu’un porte-parole des fabricants Swindon Powertrain a également déclaré au journal: «Quel que soit l’appareil, il est important de lire le manuel d’utilisation avant d’essayer de le faire fonctionner, reconnu par M. Cowell lui-même.

« Le manuel d’utilisation de l’EB-01 comprend un processus détaillé sur la façon de se familiariser avec les caractéristiques de performance et les procédures à suivre. »

Les fabricants de vélos ont déclaré qu’ils étaient « en contact avec les assistants de M. Cowell pour faire progresser cela » et ont déclaré que « la société a agi de bonne foi à tout moment ».