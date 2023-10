Simon Cowell, façonnez la façon dont vous traitez les autres

CÉLÉBRITÉS NÉES CE JOUR : Shawn Ashmore, 44 ans ; Toni Braxton, 56 ans ; Simon Cowell, 64 ans; Joy Behar, 81 ans.

Joyeux anniversaire : partagez vos sentiments, agissez selon votre intuition et faites de votre mieux pour faire la différence. Refusez de laisser quiconque vous compromettre ou compromettre votre position. Prenez l’initiative de présenter qui vous êtes, ce que vous voulez et de poursuivre vos projets. Les réactions émotionnelles que vous rencontrerez cette année façonneront la façon dont vous traitez les autres et faites les choses à l’avenir. Adoptez une approche innovante et vivez votre vie à votre façon. Vos nombres sont 4, 17, 23, 26, 32, 38, 41.

BÉLIER (21 mars-19 avril) : Choisissez la paix, l’amour et la créativité plutôt que le bouleversement et la colère. Travaillez vers un objectif qui encourage la stabilité et préparez-vous à dissuader ceux qui proposent des alternatives tentantes, permissives et préjudiciables à la gestion des affaires. Ne soyez pas un suiveur. 2 étoiles

TAUREAU (20 avril-20 mai) : Considérez vos options et apportez les changements nécessaires. Travaillez avec ce dont vous disposez afin d’élaborer un plan qui combine l’ancien avec le nouveau et vous permet d’économiser beaucoup d’argent. Gardez la vie simple, abordable et axée sur votre bonheur. 4 étoiles

GÉMEAUX (21 mai-20 juin) : Faites attention à ce qui se passe autour de vous. Impliquez-vous et soutenez une cause qui vous concerne. Utilisez votre intelligence, vos relations et vos compétences pour aller au fond d’une situation douteuse. Révélez la vérité et respectez votre parole. 4 étoiles

CANCER (21 juin-22 juillet) : La hâte n’aidera pas. Faites attention aux détails et refusez de laisser quiconque vous mettre la pression. Élargissez votre recherche, soyez inventif et n’agissez pas tant que vous n’êtes pas à l’aise avec le processus et le résultat prévisible. 3 étoiles

LEO (23 juillet-22 août) : Aimez qui vous êtes. Ne changez rien. Acceptez ce que vous avez, qui vous aimez et profitez du moment présent. Il est temps de désencombrer et de donner au suivant. Gardez ce qui est nécessaire, significatif et qui vous rend heureux. Simplifiez votre routine quotidienne. 3 étoiles

VIERGE (23 août-22 septembre) : Un changement va se réveiller. Découvrez ce que la vie a à offrir et essayez quelque chose de nouveau ; une fenêtre d’opportunité s’ouvrira. Une connexion intéressante que vous établirez offrira une perspective différente sur ce qui est important pour vous. 4 étoiles

BALANCE (23 septembre-22 octobre) : Inscrivez-vous pour quelque chose d’intéressant, et les personnes que vous rencontrerez enrichiront votre vie et vous offriront des options uniques qui vous permettront d’utiliser vos compétences pour faire la différence. Aider les autres vous remontera le moral. 2 étoiles

SCORPION (23 octobre-21 novembre) : L’expérience vous emmènera dans un voyage révélateur. Ce que vous rencontrez vous aidera à évaluer votre vie personnelle et à apporter un changement positif qui stabilisera votre situation domestique en mettant la transparence au premier plan. Choisissez de vous améliorer. 5 étoiles

SAGITTAIRE (22 novembre-21 décembre) : La façon dont vous réagissez aux autres fera la différence. Soyez un bon auditeur et offrez des commentaires positifs, mais ne donnez pas de faux espoirs. Basez votre sagesse sur des faits et un soutien pratique, mais ne payez pas pour l’erreur de quelqu’un d’autre. Offrez de la gentillesse, pas de l’argent. 3 étoiles

CAPRICORNE (22 décembre-19 janvier) : Ne vous fâchez pas ; bouger. Vos réalisations physiques dépasseront tout ce que vous pourrez dire. Éloignez-vous de toute personne qui tente de se battre. Contrôlez la situation et gardez la tête haute. Quelque chose que vous découvrez sur vous-même changera votre façon de faire les choses. 3 étoiles

VERSEAU (20 janvier-18 février) : Laissez vos actions démontrer vos sentiments. Contactez vos proches et partagez vos réflexions. Une coentreprise nécessitera de la modération. Concernant la santé et la finance, être proactif est dans votre intérêt. Choisissez l’activité physique et la forme physique. La romance est privilégiée. 3 étoiles

POISSONS (19 février-20 mars) : Empruntez le chemin qui libère votre imagination et faites les choses à votre manière. Arrêtez de vous soucier de plaire à tout le monde autour de vous ; Faites ce qui vous rend heureux. Ne vous lancez pas dans une dispute émotionnelle et n’essayez pas d’apaiser ceux qui profitent de vous. Suis ton coeur. 5 étoiles

Anniversaire bébé : Vous êtes expressif, amical et déterminé. Vous êtes coopératif et réputé.

1 étoile : Évitez les conflits ; travailler en coulisses. 2 étoiles : Vous pouvez accomplir, mais ne comptez pas sur les autres. 3 étoiles : Concentrez-vous et vous atteindrez vos objectifs. 4 étoiles : Visez haut ; démarrer de nouveaux projets. 5 étoiles : Rien ne peut vous arrêter ; optez pour l’or.

