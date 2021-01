La blessure au dos de Simon Cowell l’a rapproché de sa petite amie Lauren Silverman, selon les rapports.

On dit que le couple – qui partage son fils Eric, six ans – va plus fort que jamais après que Lauren s’inquiète pour Simon jour et nuit.

Simon avait des fans inquiets en août après qu’un accident de vélo électrique l’ait conduit à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence au dos.

Mais maintenant, il est en voie de guérison, en grande partie grâce aux soins 24/7 de Lauren.

Un initié a déclaré au magazine Closer: « Lauren a été la pierre angulaire de Simon ces derniers mois et cela les a aidés à créer des liens et à établir une connexion encore plus profonde, ce qui, selon eux, les a rapprochés plus que jamais.







(Image: Getty)



« Elle a à peine quitté son côté depuis son accident et son soutien, son amour et ses soins envers lui, pendant l’une de ses périodes les plus difficiles, ont renforcé son amour pour elle et lui ont fait réaliser à quel point il est chanceux de l’avoir. »

En mai, Simon a nié avoir eu une liaison avec Spice Girl Mel B, une source nous disant que lui et Lauren sont «très heureux».

Peu de temps après, la fille de sa collègue, la juge Amanda Holden, juge britannique, s’est demandé si Simon et Lauren étaient toujours ensemble, ce qu’Amanda a qualifié d ‘«erreur».

Le super couple du showbiz s’est lié pour la première fois en 2013 et a accueilli leur garçon Eric l’année suivante.







(Image: Doug Peters / EMPICS Entertainment)









(Image: PA)



Simon marche à nouveau après que les médecins aient craint qu’il ne soit paralysé par ses blessures, et il en profite au maximum en faisant une marche de huit kilomètres chaque jour, selon son ami Sinitta.

Mais il a dû ne pas participer à la finale du BGT à la fin de l’année dernière car les médecins l’ont exhorté à rester aux États-Unis pour guérir correctement.

BGT devrait revenir plus tard cette année, ITV ayant choisi de le repousser de son point de départ habituel en raison des préoccupations de Covid.

Le Mirror a révélé en exclusivité que les patrons de l’émission avaient déplacé l’émission à l’automne alors que le Royaume-Uni était plongé dans un autre verrouillage.







(Image: ITV)



Les auditions commencent normalement en janvier, les spectacles en direct se terminant en mai.

« La sécurité doit être notre priorité et il n’est tout simplement pas faisable ou raisonnable de demander aux membres du public de voyager pour auditionner à ce moment », nous a dit l’initié de la télé.

« Bien que nous aimerions faire la série et apporter un peu de joie si nécessaire à la nation dans les mois à venir, cela ne sera tout simplement pas possible. »