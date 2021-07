Simon Cowell enfreint les règles alors que le chanteur de 9 ans entre dans l’histoire

Si vous pensiez avoir vu le dernier Golden Buzzer dans « America’s Got Talent » cette saison, détrompez-vous.

Bien que chaque juge ait généralement une chance de briser le buzzer tant convoité et d’envoyer un acte directement aux spectacles en direct, la chanteuse de 9 ans Victory Brinker a livré une performance lors de l’épisode de mardi qui a justifié un changement de règle.

Bien que Brinker ait admis se sentir « exnervé » (excité et nerveux), la jeune candidate, originaire de Pennsylvanie, était tout sourire alors qu’elle se pavanait sur la scène « AGT ». Lorsque le juge Simon Cowell lui a demandé ce qu’elle ferait avec le grand prix d’un million de dollars, Brinker a offert une réponse simple : acheter à Cowell « une chemise arc-en-ciel qui a des paillettes dessus ».

« Vous avez besoin de couleur », a-t-elle dit au juge, notant sa garde-robe sombre et monochrome.

Quand il était temps pour elle de se produire, Brinker a fait irruption dans un numéro d’opéra en plein essor, époustouflant les juges avec sa voix contrôlée et sa gamme impressionnante.

Et ce ne sont pas seulement les juges Howie Mandel, Heidi Klum, Sofía Vergara et Cowell qui semblaient impressionnés par Brinker. Après sa performance, un oiseau qui volait dans le studio a glissé jusqu’à la scène et a atterri sur une boîte à côté du concurrent à la manière d’une princesse Disney.

« C’est assez incroyable », a déclaré Klum. « C’est un signe. »

Mandel a qualifié la voix de Brinker d' »angélique », tandis que Vergara a noté que le candidat était « une star ». Mais Cowell était timide avec ses commentaires, félicitant Brinker d’avoir passé son audition avant de demander à parler en privé avec l’hôte Terry Crews.

Cowell, Crews et le reste des juges se sont détournés pour une brève réunion. Parmi leurs voix étouffées, Cowell a chuchoté, « Comment vous sentiriez-vous si nous devions faire quelque chose de différent? »

Après une pause tendue qui a semblé s’éterniser pendant des siècles, les juges se sont retournés vers Brinker avec une nouvelle surprenante.

« La victoire, comme je l’ai dit, se présenter, en termes de carrière, est vraiment importante; cependant, nous n’allons pas vous donner un oui aujourd’hui », a déclaré Cowell, devant un tollé massif du public.

« Nous allons faire quelque chose d’autre que nous n’avons jamais, jamais fait dans la série auparavant », a-t-il poursuivi. « Nous allons tous vous donner quelque chose de spécial. »

Sur le compte de cinq, les quatre juges, plus les équipages, ont frappé le Golden Buzzer tant convoité à la fois, envoyant Brinker directement au tour du spectacle en direct. C’est la première fois que les quatre juges et équipages utilisent à l’unanimité le Golden Buzzer sur un concurrent.

Les autres actes de Golden Buzzer de cette saison incluent Northwell Health Nurse Choir (Mandel); le chanteur Nightbirde (Cowell) ; Équipe mondiale de démonstration de taekwondo (équipages) ; le chanteur Jimmie Herrod (Vergara) et l’artiste de changement rapide Lea Kyle (Klum).

Les concurrents de l’épisode de mardi qui ont épaté les juges et se sont qualifiés pour le tour suivant comprennent le duo de cascadeurs mère-fille Gigi Deluxe & Devon, le comédien Cam Bertrand et le père chanteur Matt Mauser.

