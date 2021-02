Simon Cowell dit que se casser le dos «n’était pas si grave» et qu’il s’est maintenant complètement rétabli Actualités Ents & Arts

Simon Cowell a déclaré que se casser le dos « n’était pas si grave » et qu’il s’était complètement rétabli après son accident de l’année dernière.

Le juge de télé-réalité a été blessé quand il est tombé d’un vélo électrique devant son domicile à Malibu, Californie, en août.

Son traitement a impliqué six heures de chirurgie, qui comprenait l’insertion d’une tige métallique dans son dos, et les médecins auraient dit qu’il avait eu de la chance.

Cowell a été contraint d'abandonner à la fois Britain's Got Talent et l'émission américaine l'année dernière.



Après avoir manqué L’Angleterre a un incroyable talent l’année dernière et une grande partie de America’s Got Talent, Cowell, 61 ans, se prépare maintenant à faire son retour aux États-Unis.

S’adressant au magazine de divertissement hebdomadaire américain People, il a déclaré: «Je dois être honnête avec vous, ce n’était pas si mal en fait de vous casser le dos.

« Je veux dire, ce n’était pas génial pendant trois à quatre semaines, mais après ça, tu passes à travers. »

Cowell a déclaré qu’il avait fait beaucoup d’exercice et qu’il se sentait « mieux qu’avant l’accident ».

Le réseau NBC a annoncé que le magnat de la musique serait de retour sur le jury d’America’s Got Talent aux côtés de Heidi Klum, Howie Mandel et Sofia Vergara lorsque le spectacle reviendra cet été.

Cowell, qui a créé la série, a plaisanté en disant que l’équipe avait « passé un meilleur moment sans moi ».

Suite à son accident, il a tweeté pour remercier les fans pour leurs « gentils messages » et le personnel médical pour leurs soins, les décrivant comme « certaines des personnes les plus gentilles que j’aie jamais rencontrées ».

Sur America’s Got Talent l’année dernière, Cowell a été remplacé par la chanteuse Kelly Clarkson alors qu’il récupérait aux États-Unis, tandis que le danseur de la diversité et ancien gagnant de BGT, Ashley Banjo, occupait son siège au Royaume-Uni.

Alors que la version américaine de l’émission se poursuit cette année, après de nombreuses spéculations, il a été annoncé en janvier que Britain’s Got Talent n’aura pas lieu en 2021 en raison de COVID-19[feminine pandémie.

ITV a déclaré qu’il tirait le spectacle – organisé par Ant et Dec avec les juges Alesha Dixon, Amanda Holden et David Walliams, ainsi que Cowell – afin de préserver « le bien-être et la santé de chaque personne impliquée dans le programme ».

Des centaines de personnes travaillent dans les coulisses des auditions, qui présentent souvent des actes de grands groupes et des candidats venant de tout le Royaume-Uni et parfois de l’étranger.

Holden, présentatrice du petit-déjeuner de Heart Radio, a déclaré que l’émission ne fonctionnerait pas sans le public en direct, qu’elle a décrit comme le «cinquième juge».