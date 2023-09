Simon Cowell détaille une bataille de plusieurs années en matière de santé mentale : « Nous ne sommes pas tous faits d’acier »

Connu depuis des années comme le Britannique hargneux qui livrait des critiques crues et souvent dégonflantes à la télévision, Simon Cowell devient franc et vulnérable dans son évaluation de lui-même.

« J’ai souffert de dépression au fil des années, je pense que nous en avons tous souffert… Mais c’était juste quelque chose que je pensais: ‘Eh bien, c’est mon trait de caractère. Vous savez, je suis déprimé’, et c’est quelque chose que vous savez, vous faites face. avec », le créateur de « Amercia’s Got Talent » a expliqué comment il considérait auparavant sa santé mentale. Maintenant, dit Cowell, il veut discuter de son voyage « ouvertement ».

« Principalement parce que ce n’est pas quelque chose dont je me sens gêné d’en parler. »

« Si vous m’aviez dit : ‘Simon, nous allons nous asseoir… dans ton jardin pour parler de santé mentale’, je dirais : ‘Est-ce que j’ai perdu la tête ou quelque chose comme ça ?' », a révélé Cowell. sur le premier épisode du podcast « Men In Mind » de The Mirror.

Il a déclaré que sa vie avait changé il y a quelques années lorsque le COVID avait apparemment conquis le monde entier, affectant non seulement le travail de Cowell, mais aussi son état d’esprit.

« Je suppose que le COVID a été le véritable catalyseur… Le monde entier a été affecté par quelque chose. Nous avions tous peur – je veux dire, vraiment peur. J’étais pétrifié, d’ailleurs… Je pense que c’est à cette période que j’ai commencé à penser les choses d’une manière différente », a-t-il révélé.

« Au tout début, certains de mes amis sont tombés très malades. Et je parle de très malades », a-t-il déclaré, ce qui n’a fait qu’exaspérer ses craintes face au virus. « Alors je me suis dit : ‘Mon Dieu, si j’attrape ça, peut-être que la même chose va m’arriver.' »

Il craignait également que sa partenaire Lauren Silverman ou leur fils Eric ne tombent malades.

Avec toute l’incertitude, Cowell se souvient également s’être demandé ce qu’il voulait faire pour retourner au travail, rappelant sa décision de ne pas reprendre « Britain’s Got Talent » en 2021.

Cependant, alors que le monde commençait à s’ouvrir à nouveau et que « les choses commençaient à se calmer un peu », Cowell a déclaré avoir réalisé « c’était presque comme ‘Maintenant, je dois retourner dans le monde réel' ».

« Alors, j’ai commencé à lire des trucs, à apprendre par moi-même. Puis, heureusement… j’ai rencontré des amis qui suivaient une thérapie, en bénéficiaient. Et c’est à ce moment-là que j’ai pensé : « Vous savez quoi ? J’ai en quelque sorte pris soin de mon corps grâce à un régime. » et faire de l’exercice… plutôt bien au fil des ans, mais qu’ai-je fait pour mon cerveau et mon esprit ?' »

« Et la réponse est rien », a-t-il admis. « Et c’est maintenant le moment de le faire. C’était presque comme si ma tête allait au gymnase », a-t-il déclaré à propos de sa décision de consulter un thérapeute.

« J’ai pris rendez-vous et je me suis assis, vraiment gêné, et j’ai dit : ‘Écoutez, je ne sais tout simplement pas par où commencer' », se souvient-il de cette expérience. « En 20 minutes environ, c’était comme si je le connaissais depuis 10, 20 ans. Il m’a tellement mis à l’aise. Et vous réalisez que vous parlez à un professionnel, vous savez. Et ils ne vous jugent pas, ils vous écoutent.

« Nous ne sommes pas tous faits d’acier et il y aura des moments dans nos vies où nous aurons juste besoin de parler à quelqu’un », a expliqué franchement Cowell.