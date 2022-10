Simon Cowell décroche un salaire secret de 90 millions de livres sterling – le rendant plus riche que jamais

AVEC une valeur nette de 390 millions de livres sterling, Simon Cowell vivait déjà un style de vie de premier ordre avec des pads tentaculaires des deux côtés de l’Atlantique et une flotte de supercars.

Mais je peux révéler que le directeur du disque a empoché 90 millions de livres sterling supplémentaires dans le cadre d’un accord pour assurer l’avenir de sa franchise télévisée à succès Got Talent dans le monde entier.

Simon Cowell a empoché 90 millions de livres sterling supplémentaires dans le cadre d'un accord pour assurer l'avenir de sa franchise télévisée à succès Got Talent dans le monde entier

Cela devrait lui laisser quelques livres alors qu’il paie la facture de son prochain mariage avec Lauren Silverman.

Les émissions Got Talent, qui sont diffusées dans 69 pays, se sont avérées si populaires qu’une énorme banque d’investissement est prête à lui donner l’argent à l’avance pour les maintenir.

L’accord complexe avec Syco Entertainment, qui a duré deux ans, est le premier du genre.

Cela vient après que le magnat de la musique, qui partage son fils de huit ans, Eric, avec Lauren, ait lâché presque tout son personnel chez Syco cette année pour se concentrer sur sa famille plus tôt cette année.

Un initié a révélé : « La décision de Simon lui donnera plus de temps pour se concentrer sur ce qu’il aime.

“En plus de passer du temps avec sa famille, il aime BGT et son homologue américain America’s Got Talent et il aimerait continuer à apparaître sur ceux-ci, devant la caméra, pour les années à venir.

“Cet accord signifie qu’il continuera à faire fortune grâce aux autres versions de Got Talent dans les pays du monde entier.”

Simon a lancé la marque en tant que label, S Records, en 2004.





Il a ensuite formé un partenariat avec Sony Music et a rebaptisé la société Syco Entertainment, avec des succursales dans la musique, la télévision et le cinéma.

En juillet 2020, Simon a racheté la participation de Sony Music dans l’entreprise et a quitté Syco Music, qui a catapulté les carrières de One Direction, Little Mix et Leona Lewis.

Au son de cela, il peut oublier tout cela maintenant et se concentrer sur le gaspillage de ses millions, y compris son grand jour et celui de Lauren.

Ça va être une sacrée réception.

Simon planifie actuellement son mariage avec sa fiancée Lauren Silverman