Simon Cowell d’America’s Got Talent a perdu 28 ans et a dû déménager

À la fin de la vingtaine, Cowell a eu un certain succès en travaillant dans l’industrie de la musique en tant que consultant d’artistes et de répertoire (A&R) et en signant des actes de nouveauté comme les Power Rangers et les marionnettes Zig et Zag.

Le magnat de la musique britannique Simon Cowell pourrait avoir des centaines de millions de dollars à son actif aujourd’hui, grâce au succès fulgurant de ses franchises télévisées Pop Idol et America’s Got Talent.

directeur musical et juge, America’s Got Talent

Avant longtemps, il avait dépensé tout son argent – ​​et plus encore – et avait dû déménager avec sa mère et son père.

« À 28 ans, j’étais fauché. J’ai dû retourner vivre chez mes parents. J’étais au bord de la faillite, en fait », a-t-il déclaré.

En fait, ce n’est qu’une décennie plus tard, au milieu de la trentaine, que Cowell a déclaré qu’il commençait à « très bien ».

C’est à cette époque qu’il a signé les boybands britanniques Westlife et Five, qui ont connu un énorme succès.

Peu de temps après, il est devenu juge de la première série de Pop Idol, un concours de chant télévisé qu’il a créé avec son collègue directeur musical, Simon Fuller, qui a ensuite engendré diverses émissions de talents télévisées, notamment The X Factor et les franchises Got Talent.

Aujourd’hui, l’entrepreneur est d’une valeur estimée à 390 millions de livres sterling (483 millions de dollars), selon la dernière édition de la Sunday Times Rich List publiée vendredi.

Pourtant, Cowell a déclaré que sa première erreur d’argent lui avait appris une leçon importante: « Cela m’a appris que je me précipitais; je voulais que tout se passe du jour au lendemain. »

