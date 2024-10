« Britain’s Got Talent », la série de compétitions de longue date créée par Simon, a annulé son enregistrement jeudi après le décès de la star des One Direction à Buenos Aires, en Argentine, mercredi.

Ce n’est pas surprenant étant donné la longue histoire de Simon avec Liam et son groupe One Direction. Rappelez-vous, Simon a formé le groupe de garçons populaire sur « The X Factor (UK) »… un autre concours de chant créé par le magnat de la musique.

À partir de là, Simon a encadré Liam, Louis Tomlinson , Harry Styles , Zayn Malik et Niall Horan à la 3ème place de la série… mais ils ont atteint la célébrité après la fin du spectacle et ont signé avec Syco Records de SC.

« The X Factor » a également publié une déclaration officielle sur les réseaux sociaux : « Nous avons le cœur brisé par le triste décès de Liam Payne. Il était extrêmement talentueux et, en tant que membre des One Direction, Liam laissera un héritage durable sur l’industrie musicale et fans du monde entier. Nos pensées vont à ses amis, à sa famille et à tous ceux qui l’ont aimé.