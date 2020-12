La star de Britain’s Got Talent, David Walliams, affirme avoir été « snobé » par son collègue juge Simon Cowell pendant plus de six mois.

Le juge de l’émission de talent, âgé de 49 ans – qui a joué dans l’émission ITV aux côtés d’Amanda Holden, Alesha Dixon et Ashley Banjo – a déclaré qu’il n’avait en fait pas entendu un coup d’œil de Simon depuis mai.

Cela survient des mois après que Simon, 61 ans, ait subi un horrible accident de vélo qui l’a laissé le dos cassé et incapable de participer aux derniers spectacles de Britain’s Got Talent.

Bien que Simon n’ait pas contacté, David a révélé qu’il était en contact avec la partenaire de Simon, Lauren Silverman, qui tient le comédien au courant.

La star de Little Britain a également souligné que le duo s’était amusé quand ils travaillaient auparavant ensemble.







(Image: ITV)



« Je n’ai pas entendu parler de lui depuis environ six mois. Je pense que si vous êtes hors de vue, vous ne pensez plus à lui », a déclaré David, selon le Daily Star.

«Quand nous sommes ensemble, c’est amusant mais je ne pense pas qu’il soit assis là à penser: ‘Je me demande comment va David, je dois lui téléphoner et lui faire savoir que je vais bien et le remercier d’avoir fait un si bon travail sur J’ai eu du talent quand je n’étais pas là ou je lui ai envoyé une petite bouteille de champagne ou une note disant: « Merci Dave ». Non, je n’ai jamais entendu parler de lui. «

David ne savait pas si Simon avait même un téléphone, ajoutant: « Simon n’a pas de téléphone. Eh bien, soit il n’a pas de téléphone, soit il ne m’a pas donné son numéro.







(Image: Getty Images)



« C’est peut-être ce dernier! Mais je suis en contact avec Lauren sa partenaire. Elle me montre des photos d’Eric et je lui envoie des photos de mon fils, alors j’entends comment il va à travers elle. »

Un représentant de Simon et David a été contacté par MirrorOnline pour commentaires.

Simon a gardé un profil bas pendant qu’il se remettait d’une chirurgie d’urgence après son accident.







(Image: Wishio)



Cependant, le magnat de la musique a également récemment figuré dans plusieurs vidéos de médias sociaux qui le montraient en train de se détendre sur un canapé chez lui à Malibu.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.