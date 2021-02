Simon Cowell avait l’air plus mince que jamais lors de sa promenade quotidienne de mercredi, alors qu’il était de retour au Royaume-Uni pour la première fois depuis qu’il s’était cassé le dos dans un accident d’horreur.

Son retour au Royaume-Uni intervient après que la star de X Factor ait évité de justesse d’être paralysée en faisant claquer son accord de rotation de « centimètres » lorsqu’il est tombé de son vélo électrique à Malibu l’été dernier.

À la suite de la chute, l’homme de 61 ans a subi six heures de chirurgie d’urgence et s’est fait insérer une tige dans le dos pour faciliter sa guérison.

Depuis, il a pris l’habitude de faire de longues promenades quotidiennes dans le but d’aider à retrouver le muscle et le poids qu’il a perdu lors de la chute d’horreur.

Pour la promenade de mercredi, dans le plus pur style Simon, il a bercé une paire de jeans bleus et les a jumelés avec des baskets noires et une veste assortie pour garder la pluie à distance.







Dans le but de se garder au chaud par temps venteux de Londres, Simon portait une paire de gants noirs et s’assurait de porter un masque facial pour se conformer aux directives de sécurité actuelles sur les coronavirus.

Même avant son accident, Simon avait eu un coup de pied de santé, transformant sa santé et perdant 4stone en suivant un régime végétalien.

Mais après que la chute l’ait empêché de faire de l’exercice ou de marcher pendant plusieurs mois, le magnat de la musique a réintroduit le poulet et le poisson dans son alimentation dans le but de reprendre du poids et du muscle.







Plus de six mois après l’accident, Simon est enfin de retour sur pied et de retour à la maison.

En mai 2020, Simon a révélé qu’il avait perdu environ quatre pierres en suivant le régime sans viande ni produits laitiers.

Levant le couvercle sur son rétablissement après la chute, l’ami proche de Simon, Sinitta, a récemment révélé que son rétablissement était allé de mieux en mieux.

« Il est revenu d’une position vraiment effrayante et se sent béni parce que le résultat aurait pu être si différent », a-t-elle déclaré. Le soleil .







«Simon a travaillé dur pour sa guérison et m’a dit qu’il faisait 10 000 pas par jour; c’est environ cinq miles – bien plus qu’il ne l’était avant l’accident.

« Il a une de ces montres qui mesure chaque pas. »