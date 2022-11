Simon Cowell a l’air plus mince que jamais alors qu’il montre une perte de poids de trois pierres

SIMON Cowell a été aperçu plus mince que jamais alors qu’il montrait sa perte de poids de trois pierres lors d’une soirée.

Le patron de Britain’s Got Talent a souri devant les caméras lorsqu’il a été vu en train de quitter les Variety Club Showbusiness Awards lundi soir.

Getty

Simon avait l’air plus mince que jamais en quittant le London Hilton[/caption] Getty

Simon a été rejoint par sa fiancée Lauren Silverman[/caption]

Simon, 63 ans, avait l’air suave dans un costume entièrement noir, qu’il a associé à un haut noir et des chaussures noires brillantes pour la nuit au London Hilton.

Il a été rejoint par sa fiancée Lauren Silverman alors qu’il quittait la salle, montrant son cadre coupé dans la tenue.

Simon a marché côte à côte avec Lauren, 45 ans, qui avait l’air chic dans une robe bordeaux, qu’elle a associée à un sac à main noir.

La mère d’un enfant a laissé ses tresses sombres couler dans son dos, alors qu’elle accessoirisait avec des lunettes à monture noire et un collier d’émeraude.

EN SAVOIR PLUS SUR SIMON COWELL « JE NE ME MARIERAI PAS À MR BIG » Simon Cowell confie à la fiancée Lauren le contrôle de leur mariage MON ENFER DE VÉLO Simon Cowell dit que le cycle d’horreur en 2020 a été un signal d’alarme

Plus tôt cette année, Simon a parlé de perdre trois pierres après avoir changé son régime alimentaire et son mode de vie après un horrible accident de vélo.

Le juge de la télévision a déclaré qu’il n’avait pas d’anneau gastrique, mais qu’il avait plutôt révisé ses habitudes alimentaires en supprimant la viande rouge et le gluten.

Il a dit en exclusivité au Sun : « Non, je n’ai pas eu d’anneau gastrique ! N’y aurait-il pas des cicatrices ?

« J’ai vu un médecin à Harley Street. Il se spécialise dans un certain type de régime. Il a fait mes analyses de sang et fait pipi et tout le reste.





“Un mois plus tard, les résultats sont arrivés et ses mots étaient:” Vous avez le pire régime de tous les clients que j’ai jamais vus de ma vie – vous avez un régime d’écolier des années 1960. “

“C’était juste des tartes. Alors il m’a envoyé une liste de choses que je ne peux pas manger, et qui comprenait de la viande rouge, des produits laitiers, du sucre et du gluten. Et je m’y suis tenu à peu près. »

Simon a insisté sur le fait qu’en de rares occasions, lorsqu’il sortait pour le dîner, il ne mangeait pas – et se moquait plutôt de «fèves au lard sur du pain grillé».

« Je ne suis pas un gros mangeur », a-t-il insisté. « Je n’aime pas tellement ça. Je préfère boire une bière que manger, n’importe quel jour de la semaine.

«Parfois, quand nous sortons dîner et que je sais que je vais détester la nourriture, j’ai des fèves au lard sur du pain grillé avant de partir, puis je ne mange rien.

“Quand vous allez à l’une de ces horribles grandes fêtes ou mariages, où la nourriture est horrible, je ne peux tout simplement pas gérer ça.”

En savoir plus sur le soleil TRAVAIL DE GLACE Nous sommes islandais et voici nos conseils pour garder votre pare-brise sans glace Échec festif J’ai gâché Noël pour ma fille de 3 ans après avoir fait une erreur de cadeau

Simon a attribué sa perte de poids à son cycle d’horreur en 2020 après que cela l’a aidé à se réveiller pour transformer sa vie.

Il a subi six heures de chirurgie après s’être cassé le dos en tombant de son vélo électrique – l’accident lui montrant à quel point il était «inapte».

La Méga Agence

Simon a révisé son régime après un accident de vélo d’horreur[/caption] Getty

Le juge de la télévision a perdu trois pierres impressionnantes[/caption]