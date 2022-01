Simon Cowell a l’air méconnaissable dans un cliché de retour en arrière alors qu’il montre ses muscles et ses cheveux longs

SIMON Cowell semble méconnaissable dans un clin d’œil alors qu’il montre ses muscles et ses longs cheveux.

Le patron de la musique montre son physique tonique sur la photo prise à Londres dans les années 1980.

La photo a été prise lors d’un concert au cours de l’été 1986 dans le hotspot de Soho, The Hippodrome.

Il enfile un gilet moulant et un jean taille haute maintenu en place par des bretelles noires, et le patron de Syco s’amuse avec son ancienne flamme Sinitta.

Une caractéristique inconnue est ses mèches à plumes, parfaitement séchées pour encadrer son visage ciselé.

Près de 36 ans plus tard, les anciennes flammes sont restées de très bons amis.

Ils ont été décrits comme « les ex les plus amicaux du monde » et peuvent souvent être vus en vacances ensemble.

Loyal Simon a eu son premier hit lucratif en 1986 avec So Macho de Sinitta après avoir quitté son emploi chez EMI pour créer sa propre compagnie de musique.





Il est arrivé sur nos écrans de télévision en 2001 après une carrière réussie dans l’industrie du disque – en lançant des groupes tels que Robson And Jerome, Westlife et Five.

Son premier rôle est venu sur Pop Idol et il s’est taillé un nom en tant que juge le plus dur de la série.

En 2005, il a lancé Syco, l’empire du divertissement qui a consolidé sa position comme l’un des plus grands magnats du divertissement.

Il a également décroché un rôle dans American Idol.

Sa première grande franchise britannique, The X Factor, a été lancée en 2004 – avec Simon apparaissant aux côtés de Louis Walsh et Sharon Osbourne en tant que juges.

Il a lancé la carrière de superstars dont One Direction.

À son apogée, il avait des chiffres d’audience allant jusqu’à 20 millions.

Britain’s Got Talent a fait ses débuts en 2007 et a été nommé le format de télévision le plus réussi au monde par Guinness World Records, ayant atteint jusqu’à 70 territoires.

Le Sun a révélé comment Simon avait proposé à Lauren, 44 ans, la veille de Noël à la Barbade.

Et la semaine dernière, nous avons raconté comment Simon licencie désormais presque tout son personnel dans son entreprise Syco et « réduit ses effectifs » après près de 20 ans.

La star a choisi de consolider son empire mondial de plusieurs millions de livres – qui a vendu plus de 250 millions de disques dans le monde – pour se concentrer sur la vie de famille.

Getty

Simon photographié plus tôt cette semaine lors des auditions pour Britain’s Got Talent[/caption]