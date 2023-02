Simon Case “a été informé des allégations d’intimidation de Dominic Raab avant que Sunak ne le nomme ministre”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le secrétaire du Cabinet, Simon Case, était au courant des allégations d’intimidation contre Dominic Raab avant sa reconduction au poste de secrétaire à la Justice, a-t-on affirmé.

Le Premier ministre Rishi Sunak subit de nouvelles pressions concernant la nomination de M. Raab au poste de vice-Premier ministre des mois après le dépôt des premières plaintes.

Selon Les tempsle secrétaire du cabinet Simon Case a été personnellement informé d’une plainte écrite pour intimidation contre M. Raab des mois avant qu’il ne rejoigne le cabinet en tant que secrétaire d’État.

M. Case est le chef de la fonction publique et travaille en étroite collaboration avec le Premier ministre.

Le numéro 10 a déclaré que le Premier ministre n’était “au courant d’aucune plainte officielle” avant de donner le poste à M. Raab, mais n’a pas nié qu’il était au courant d’allégations informelles.

Des dizaines de fonctionnaires seraient impliqués dans une enquête sur M. Raab, ordonnée par M. Sunak. Le secrétaire à la justice nie les allégations portées contre lui.

Un fonctionnaire étroitement impliqué dans la plainte a déclaré Les temps: « Une plainte officielle a été déposée en mars. Personne n’a dit qu’il ne s’agissait pas d’une plainte officielle ou qu’elle n’avait pas été soumise de la bonne manière ou en utilisant le bon modèle. Cela n’est jamais arrivé. Il a été traité formellement à l’époque. Évidemment, c’était des choses vraiment sérieuses.

M. Raab fait également face à une nouvelle plainte pour intimidation après qu’un militant anti-Brexit a allégué qu’il avait lancé une “attaque abusive” contre elle, comme l’a révélé L’indépendant.

La militante de Rest, Gina Miller, a déclaré qu’elle avait été “intimidée et rabaissée” par le vice-Premier ministre après l’avoir qualifiée de “stupide” et de “naïve” lors d’une rencontre “agressive” à la BBC en 2016.

M. Raab a déclaré qu’il s’agissait “d’allégations sans fondement et malveillantes”.

Mme Miller écrit : « Il était agressif et intimidant, et j’ai été intimidée et rabaissée. Il s’agissait d’un homme agressif exprimant un comportement apparemment misogyne. Ce genre de comportement n’est acceptable de la part de personne, surtout pas de la part d’un politicien puissant et influent.

Mme Miller, qui dit que l’incident a eu lieu alors qu’ils partageaient un ascenseur à la suite d’une apparition conjointe sur la BBC Aujourd’hui programme, écrit dans son article que M. Sunak devrait « commencer à faire preuve de courage, de détermination et de principes » et suspendre M. Raab en attendant le résultat de l’enquête.

Dave Penman, chef du syndicat de la FDA, a déclaré Nouvelles du ciel: “J’ai parlé à des fonctionnaires qui travaillent et qui ont travaillé pour Dominic Raab, qui ont souffert de crises de santé mentale, qui ont perdu leur carrière essentiellement parce qu’ils ont dû déménager et changer d’emploi.”

Il a exhorté M. Sunak à “avouer” ce qu’il savait des préoccupations concernant M. Raab, en disant: “La raison pour laquelle nous devons savoir, c’est parce que le Premier ministre doit décider de cette enquête.”

L’indépendant contacté le Cabinet Office pour commentaires.

Le bureau de Dominic Raab a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire pendant l’enquête.