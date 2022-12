Simon Bird est à mille lieues de The Inbetweeners dans le premier regard sur la nouvelle comédie de Channel 4, Tout le monde brûle

CHANNEL 4 a dévoilé les premières images de la nouvelle série comique “Everyone Else Burns” – Avec Simon Bird.

La série comique en six parties sera centrée sur une famille dans une communauté chrétienne fictive.

Simon regarde des mondes loin d’Inbetweeners alors qu’il est sur le point de diriger le casting de la nouvelle série comique[/caption]

La star d’Inbetweeners, Simon Bird, 38 ans, devrait diriger le casting dans la toute nouvelle histoire de passage à l’âge adulte qui sortira bientôt sur les écrans.

Il est surtout connu pour avoir joué Will McKenzie dans la série comique multi-primée E4 The Inbetweeners.

Tout au long de Everyone Else Burns, nous suivons une famille dirigée par David (Simon Bird, mais avec une coupe de cheveux très différente).

David, comme sa famille (interprétée par Kate O’Flynn, Amy James-Kelly et Harry Connor) se consacre à la préparation d’Armageddon et évite la damnation éternelle, bien que les tentations du monde se mettent parfois en travers de son chemin.

Le synopsis se lit comme suit: “Everyone Else Burns est une comédie de passage à l’âge adulte sur une famille mancunienne et la secte chrétienne puritaine à laquelle elle est dévouée.”

«Le patriarcal David Lewis montera-t-il un jour dans les rangs de l’église et deviendra-t-il un ancien? L’épouse dévouée Fiona s’écartera-t-elle de sa propre boussole morale dogmatique ? Leur fille naïve de 17 ans, Rachel, sera-t-elle autorisée à aller à l’université, et leur fils de 12 ans, Aaron, repoussera-t-il jamais ses brutes laïques ? Tout pourrait mener à la damnation.

La série a été décrite comme “drôle, chaleureuse et légère”.

C’est une «exploration subversive, authentique et drôlement mordante» de ce que cela fait d’équilibrer la foi, la famille et l’identité dans un monde qui pourrait prendre fin demain.

Le casting de Everyone Else Burns comprend également l’acteur britannique Kadiff Kirwan, connu pour ses rôles dans Chewing Gum et Fleabag de Channel 4.

Rejoindre le casting est également la star de Ghosts de la BBC, Lolly Adefope.

Le casting comprend également les talents comiques d’Al Roberts (Stath Lets Flats), Liam Williams (Ladhood) et Soph Galustian (Peck Eds), entre autres.

La série est écrite par Oliver Taylor et Dillon Mapletoft, et produite par Jax Media et Universal International Studios.

Everyone Else Burns sera lancé sur Channel 4 et All 4 en janvier 2023.

La série est centrée sur une famille dans une communauté chrétienne[/caption]

Kadiff Kirwan connu pour ses rôles dans Fleabag et The Stranger de Netflix sera également à l’affiche de Everyone Else Burns[/caption]