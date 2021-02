Simon Barlow refuse d’arrêter le trafic de drogue après que Nick Tilsley l’a mis en garde contre son fils Sam

SIMON Barlow refuse d’arrêter le trafic de drogue après que Nick Tilsley l’ait mis en garde contre son fils Sam.

L’adolescent capricieux – qui est joué par Alex Bain dans le feuilleton ITV – mettra son frère Sam en danger cette semaine alors qu’il le laisse avec de la drogue lors d’un enlèvement dangereux avec le trafiquant de drogue Jacob.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Simon coincer Sam et lui assureront que l’enlèvement n’était qu’une farce et que personne n’a été blessé.

Mais plus tard, Nick reçoit un appel de l’école pour dire que Sam a eu une crise et s’en est pris à un autre élève.

Nick parvient finalement à obtenir la vérité de Sam sur Simon et Jacob, et confronte Leanne.

Quand elle se tourne vers Simon, il insiste sur le fait que tout cela n’était qu’une farce, mais Nick n’en croit pas un mot et ordonne à Simon de rester loin de son fils.

Les mots de Nick vont dans une oreille et sortent dans l’autre alors que Simon dit plus tard à Jacob qu’il a récupéré son sac et qu’il est prêt à terminer la livraison.

Leanne le confronte quand elle espionne les paquets de drogue et le presse de se rendre à la police, mais Simon claque et dit à Leanne qu’il vend pour qu’il puisse mettre de la nourriture sur la table.

Plus tard, lorsque Simon rentre à la maison avec Jacob, une Leanne terrifiée se retire dans sa chambre.

Quand elle émerge enfin, elle est horrifiée de voir Simon et Jacob compter l’argent de la drogue.

Tout commence lorsque Leanne objecte, Jacob marmonnant un commentaire désagréable sur son fils mort Oliver.

Alors que Leanne entre en colère et tente de l’attraper, elle est dévastée alors qu’elle brise la boîte à musique d’Oliver.

Parlant de la façon dont Leanne réagit à l’accusation de Nick la semaine prochaine, l’actrice Jane Danson – qui joue Leanne – a révélé: « Elle est horrifiée et demande à Simon de lui dire exactement ce qui s’est passé. Bien sûr, Simon ment, prétendant que c’était juste une farce alors Leanne est déchirée, elle veut le croire mais elle a le sentiment que quelque chose ne va pas, l’instinct d’une mère je suppose. «

Coronation Street gaffe alors que Yasmeen Nazir panique à cause des dettes mortes de Geoff Metcalfe

Parlant de la façon dont Leanne a du mal à faire face à Simon quand il ramène Jacob chez elle, elle a ajouté: « Leanne est un peu une coquille d’elle-même en ce moment et elle n’est tout simplement pas équipée pour faire face à cela, elle n’a pas le combattez en elle. «

Elle a ajouté: « La Leanne d’autrefois le ferait sortir mais elle n’a tout simplement pas la force et se retrouve cachée dans sa chambre. »