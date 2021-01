SIMON Barlow est entraîné dans le trafic de drogue alors qu’il tente d’aider sa mère à briser Leanne Batterbsy la semaine prochaine à Coronation Street.

Leanne s’est cachée dans son appartement incapable de faire face au monde après le décès de son fils Oliver d’une forme incurable de maladie mitochondriale à la fin de l’année dernière.

La mère en deuil avait dit à tout le monde qu’elle était partie en France pour rendre visite à Stella et Eva, mais Simon a été stupéfait de la découvrir dans l’appartement évanoui à côté de somnifères.

Alors que Leanne désespérait que personne d’autre ne sache qu’elle se débattait, Simon a accepté de mentir pour elle – et d’assumer toutes les responsabilités en prenant soin d’elle.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Simon tomber malade d’inquiétude lorsqu’il surprendra Leanne au téléphone et se rendra compte qu’ils sont en retard avec les paiements d’électricité.

Simon suggère qu’ils demandent à Nick une aide financière, mais Leanne refuse.

Lorsque Simon avoue à son compagnon Jacob au chippy qu’ils ont du mal, Jacob propose de lui prêter 60 £.

Plus tard, Simon rentre chez lui pour faire du shopping et dit à Leanne qu’il a parlé à la compagnie d’électricité et a trié un compteur prépayé.

Lors d’un autre quart de travail au chippy, Simon est horrifié de réaliser que le vélo qu’il a laissé à l’extérieur a été volé mais soulagé lorsque Jacob lui prête son vélo.

Alors que Simon part avec une livraison de friterie, Jacob l’arrête et lui dit qu’il a une livraison différente à effectuer.

Plus tard, Leanne démissionne de son travail après qu’Imran lui ait demandé quand elle pourrait penser à retourner au travail.

Simon sent le poids du monde sur ses épaules sachant qu’il devra désormais subvenir aux besoins de Leanne financièrement.

Le patron de Corrie, Ian MacLeod, a révélé que Leanne serait obligée de défendre son fils Simon après qu’il se soit donné beaucoup de mal.

Parlant de ce qui va arriver dans les mois à venir, Ian a déclaré: « Ce que nous essayons de faire avec Simon et Leanne, c’est de trouver un moyen de jouer leur chagrin qui ne ressemble pas aux histoires de chagrin que nous avons faites et que d’autres émissions pourraient ai fait.

«Nous avons trouvé quelque chose qui commence assez petit, mais qui finit par se transformer en cette pièce colossale, thriller-ish, à indice d’octane élevé qui se jouera au cours des six premiers mois de 2021.

«Au final, Simon est poussé par le chagrin et se retrouve dans une situation incontournable.

«Cela oblige Leanne à mettre sa peinture de guerre et à sortir pour défendre son dernier fils. Elle affronte une situation incroyablement dangereuse afin de protéger Simon.

« Cela finit par dessiner Nick et Sam – et cela se heurte aussi à l’histoire d’amour de Peter et Carla. C’est une histoire de chagrin, mais c’est loin d’être une femme assise seule dans une pièce et se sentant triste. »