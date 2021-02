Simon Barlow contraint de se droguer par un chef de gang

SIMON Barlow est manipulé pour prendre de la drogue par son chef de gang la semaine prochaine à Coronation Street.

Le jeune – qui est joué par l’acteur Alex Bain dans le feuilleton ITV – a été contraint de vendre de la drogue après s’être endetté à son compagnon Jacob.

Avec la mère en deuil Leanne au chômage, Simon n’avait pas d’autre choix que de faire ce que Jacob avait demandé de le rembourser.

Les épisodes de Corrie de la semaine prochaine verront Simon raconter à Jacob son passé criminel en tant que membre de gang.

Jacob est heureux, disant à Simon qu’il s’intégrera parfaitement dans son nouveau rôle, avant de lui donner un téléphone tape-à-l’œil et de lui dire qu’il devrait goûter lui-même certaines drogues.

Mais quand Toyah aperçoit Simon et Jacob en train de fumer un joint dans les jardins Victoria, elle dit à Leanne ce qu’elle a vu.

Leanne interviendra-t-elle avant qu’il ne soit trop tard?

Les patrons de Corrie ont confirmé que le complot de drogue s’intensifierait lorsque le seigneur de la drogue Harvey arriverait sur les lieux et ferait des cornes avec Simon et Leanne.

Le producteur de Corrie, Iain Macleod, a expliqué: « Ce que nous essayons de faire avec Simon et Leanne, c’est de trouver un moyen de jouer leur chagrin qui ne ressemble pas aux histoires de chagrin que nous avons faites et que d’autres séries auraient pu faire.

«Nous avons trouvé quelque chose qui commence assez petit, mais qui finit par se transformer en cette pièce colossale, thriller-ish, à indice d’octane élevé qui se jouera au cours des six premiers mois de 2021.

«Au final, Simon est poussé par le chagrin et se retrouve dans une situation incontournable.

L’horreur de Coronation Street alors que Ray Crosby encadre Debbie Webster pour ses crimes

«Cela oblige Leanne à mettre sa peinture de guerre et à sortir pour défendre son dernier fils.

«Elle affronte une situation incroyablement dangereuse pour protéger Simon.

« Cela finit par dessiner Nick et Sam – et cela se heurte aussi à l’histoire d’amour de Peter et Carla. C’est une histoire de chagrin, mais c’est loin d’être une femme assise seule dans une pièce et se sentant triste. »