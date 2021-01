C’est fini entre Le mentaliste star de la série Simon Baker et femme Rebecca Rigg.

Le couple d’acteurs d’origine australienne s’est discrètement séparé en avril dernier après 29 ans ensemble, E! Nouvelles confirmées le vendredi 29 janvier. Baker, 51 ans, et Riggs, 53 ans, ont déclaré dans une déclaration commune: « Nous restons des amis proches et nos trois enfants seront toujours le centre d’intérêt le plus important de notre vie. »

L’acteur, également connu pour avoir joué Christian Thompson dans le film Le diable s’habille en Prada, et sa femme, connue pour son rôle dans la série de science-fiction du début des années 2000 Farscape, partage trois enfants adultes – fille Stella Baker, qui a 27 ans et aussi une actrice, et ses fils Claude Baker, 22 et Harry Baker, 19.

Baker et Rigg ont joué des intérêts amoureux dans le feuilleton australien éphémère des années 90 Rue E. Cependant, ils se sont rencontrés à une date aveugle en 1991, l’Australie Le télégraphe du jour signalé. Les deux se sont mariés dans les années 90 lors de deux cérémonies distinctes. L’une a eu lieu en Australie et l’autre, une cérémonie plus petite, a eu lieu en 1998 sur la plage de Carmel, en Californie, en présence de Stella, alors âgée de 5 ans, a déclaré Baker sur le Spectacle Ellen DeGeneres en 2010.

En 2015, Baker a déclaré au journal que Rigg était «la plus grande femme avec laquelle un homme puisse espérer vivre», ajoutant: «L’épouser était la meilleure décision que j’aie jamais prise».