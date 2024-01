Similitudes frappantes, différences flagrantes entre ’20 et ’24 | Nouvelles de Patna

PATNA : Au cours des quatre dernières années, le leader du JD(U), Nitish Kumar, est devenu trois fois CM de l’État pour diriger le Gouvernement NDA en novembre 2020, de la grande alliance en août 2022, et dirige désormais à nouveau le gouvernement NDA. Cependant, il existe des similitudes frappantes entre les occasions 2020 et présentes et aussi certains des différences flagrantes entre les deux.

En 2020, le gouverneur de l’époque, Phagu Chauhan, a fait prêter serment de CM à Nitish, ainsi qu’à 10 ministres, dont deux du BJP ont été désignés comme CM adjoints sur le modèle qui existait dans l’UP.

Ensuite, deux ministres du BJP étaient CM adjoints – Tar Kishore Prasad et Renu Devi – en plus de Mangal Pandey et Amarendra Pratap Singh en tant que ministres. Santosh Kumar Suman/Manjhi et Mukesh Sahani appartenaient respectivement à des partis mineurs, comme HAM(S) et VIP.

Les ministres JD(U) étaient Vijay Kumar Choudhary, Bijendra Prasad Yadav, Ashok Choudhary et Mewa Lal Chaudhary.

Cette fois, Santosh Kumar Suman/Manjhi de HAM (S) et le député indépendant Sumit Singh ont été nommés ministres. Cependant, en 2020, si le VIP de Sahani faisait partie de la NDA grâce à son alignement sur le BJP, Suman/Manjhi y faisait partie grâce à l’association de son parti et de son père Jitan Ram Manjhi avec Nitish. Aujourd’hui, alors que HAM(S) fait partie de la NDA par le biais d’une association avec le BJP, Sahani et son parti VIP se trouvent dans un désert politique du fait que le BJP a intégré ses députés dans son giron.

Aujourd’hui, comme Sahani, les dirigeants de petits partis – comme Chirag Paswan du LJP(Ram Vilas) et Upendra Kushwaha du Rashtriya Lok Janata Dal – semblent toujours inquiets quant à leur avenir au sein de la NDA en raison du retour de Nitish et JD(U) dedans.

De plus, en 2020, le BJP a choisi Vijay Kumar Sinha pour le poste de président, ce qui ne pouvait pas convenir à Nitish et au gouvernement NDA qu’il dirigeait.

En lui-même, Nitish, en 2020, avait préféré un haut dirigeant du BJP pour le poste de président, mais les dirigeants nationaux du BJP étaient d’une autre humeur et ont également coupé les ailes des hauts ministres en les ignorant lors de la sélection de ses nouveaux collègues ministériels. Les hauts dirigeants étaient perçus comme trop proches de Nitish.

Cette fois, le BJP a choisi Samrat Choudhary et Vijay Kumar Sinha pour le poste de CM adjoint, même s’ils étaient au mieux agressifs contre Nitish jusqu’à récemment. Le troisième ministre du BJP, Prem Kumar, est considéré comme un modéré, mais pourrait également devenir au vitriol.

Tous les regards sont désormais tournés vers le législateur du BJP qui pourrait être choisi pour devenir président de l’Assemblée, si Nitish cède et ne revendique pas le poste de législateur de son parti, après que l’actuel président Awadh Bihari Chaudhary du RJD ait présenté sa démission en cours normal.

Cependant, il n’est toujours pas clair si le RJD sortira sans se battre. En effet, la Chambre se prépare à une confrontation dramatique pour le poste de Président.