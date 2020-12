La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

L’Inter et la Juve s’intéressent à Felix d’Atleti

Joao FélixSelon Calicomercato, la frustration de l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone, a averti les admirateurs de longue date de l’Internazionale et de la Juventus.

La star portugaise a semblé contrariée lorsque Simeone l’a enlevé lors de la défaite 2-0 de l’Atleti contre le Real Madrid samedi, alimentant les spéculations sur le rapport entre l’entraîneur et le joueur.

Le point de vente italien affirme que Felix n’a jamais pleinement établi une relation avec Simeone et que cela pourrait le laisser tenté par un déménagement.

Sachant qu’ils ne peuvent pas se permettre les 120 millions d’euros payés par l’Atletico pour Felix, l’Inter est prêt à offrir Lautaro Martinez en échange, alors que la Juventus ferait Paulo Dybala fait partie de leur accord.

Simakan en tête de la liste des cibles défensives de Milan

Calciomercato affirme que Strasbourg Mohamed Simakan en tête de la liste des cibles de l’AC Milan avec les dirigeants de la Serie A à la recherche d’un autre défenseur central en janvier.

Les blessures ont laissé Milan court en défense, qui étudie également la possibilité de signer la Juventus. Daniele Rugani si sa période de prêt au Stade rennais prend fin prématurément.

D’autres joueurs d’intérêt seraient des Schalke 04 Ozan Kabak, Fiorentina Nikola Milenkovic et Hellas Verona’s Matteo Lovato.

Tap-ins

– Javier Pastore a un certain nombre d’offres avant la fenêtre de transfert de janvier, selon Nicolo Schira. Le milieu de terrain argentin n’a pas joué une seule minute de football pour l’AS Roma jusqu’à présent ce trimestre, mais cela n’a apparemment pas découragé les prétendants potentiels. On dit qu’il y a un intérêt de la MLS, de l’Arabie saoudite et du Qatar, Galatasaray et Fenerbahce ayant également demandé des informations à l’agent de l’ex-star du Paris Saint-Germain.

– Plusieurs clubs à travers l’Europe cherchent à signer Arnaud Kalimuendo, actuellement prêté à Lens par le Paris Saint-Germain. C’est selon Calciomercato, qui a nommé l’AS Roma comme l’un des clubs désireux de signer le joueur de 18 ans. L’intérêt de la Roma serait né d’une relation de travail entre la légende du club Francesco Totti et le jeune.