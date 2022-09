Simeon marque le dernier dans une victoire aller-retour contre Bolingbrook – Shaw Local

CHICAGO – L’équipe de démolition de deux hommes de Simeon, le receveur large Malik Elzy et Andre Crews, faisait tourner la tête de la défense de Bolingbrook pendant la seconde mi-temps au Gately Stadium samedi après-midi.

Donc, à certains égards, il est facile de comprendre comment ils ne s’attendaient peut-être pas totalement à ce que le quart-arrière des Wolverines, KeShaun Parker, appelle son propre numéro lors du jeu le plus crucial du match, un quatrième et un but de la ligne des 6 mètres avec moins de deux minutes. la gauche.

Parker est monté au milieu, a simulé un lancer vers un récepteur inexistant et s’est écrasé pour un score pour donner à Simeon (2-0) une avance de 35-31 et le score est finalement devenu le vainqueur du match.

Bolingbrook (1-1) a encore eu le temps de répondre, et dans un match comme celui-ci, il était facile de croire qu’ils pourraient le faire. Les Raiders ont lancé le coup d’envoi qui a suivi au-delà de la bande médiane et n’avaient besoin que de 40 mètres pour répondre. Mais deux jeux dans le lecteur Le quart-arrière de Bolingbrook, Jonas Williams, a été choisi par Jaykwon Armor de Simeon sur la ligne de but alors que Williams tentait d’enfiler l’aiguille à I’Marion Stewart.

Andre Crews de Simeon court pour un premier essai contre Simeon. Samedi 3 septembre 2022, à Chicago. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’interception a déclenché une célébration sur la ligne de touche de Simeon alors que les Wolverines continuent d’accumuler de solides victoires pour commencer la saison avant de se diriger vers une liste de la Chicago Public League qu’il semble qu’ils domineront.

Bolingbrook a quitté la première mi-temps avec une avance de 17-14 lorsque John Zeitler a marqué un panier de 27 verges alors que le temps expirait au deuxième quart.

Dans la seconde mi-temps, une partie élaborée de ping-pong a commencé.

Les équipages se sont écrasés à travers la ligne pour un score de 2 verges, qui était son troisième touché du match à ce moment-là, lors de l’entraînement inaugural de Simeon seulement pour obtenir une réponse rapide de Bolingbrook, en utilisant une réception de 38 verges de Stewart pour mettre en place un Frappe de 2 yards de Williams à Kyan Berry-Johnson.

L’avantage de Bolimgbrook n’a pas duré longtemps.

Le prochain trajet de Simeon comportait de fortes doses d’Elzy, une recrue de Cincinnati, et de Crews.

Crews a de nouveau été le bienfaiteur de la fin, pénétrant au cœur de la défense de Bolingbrook pour une course de touché de 16 verges. Les équipages ont terminé le match avec 233 verges en 28 courses pour accompagner ses quatre scores.

Kelrod Leaks de Bolingbrook coupe le terrain contre Simeon. Samedi 3 septembre 2022, à Chicago. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Bolingbrook a de nouveau répondu. Williams s’est fortement appuyé sur Berry-Johnson pendant le trajet, se connectant avec lui à trois reprises pour plus de 20 verges, dont un score de 30 verges qui a de nouveau remis Bolingbrook devant à 31-28. Il a terminé le match avec six attrapés pour 113 verges, dont trois touchés.

Siméon, cependant, a refusé d’être nié.

Les Wolverines sont allés presque exclusivement à Crews pour transporter le courrier et il l’a fait. Finalement, la défense de Bolingbrook s’est suffisamment solidifiée pour forcer un quatrième à la ligne des 6 mètres. Au lieu de choisir de tenter d’égaliser le match, Simeon n’a pas hésité à maintenir son attaque sur le terrain.

Initialement, Parker semblait coincé dans le jeu, mais un faux lancer vers un receveur qui ne semblait pas être là a gelé la défense de Bolingbrook juste assez longtemps pour que Parker se faufile pour le score décisif.

C’était la deuxième semaine consécutive que Simeon faisait irruption dans la seconde moitié d’un match pour remporter la victoire. Au cours de la semaine 1, Simeon a marqué les 34 derniers points du concours pour renverser Wheaton-Warrenville South.

“Nous devons juste rester concentrés et rester humbles”, a déclaré Crews. “Et nous devons sortir en première mi-temps et jouer comme nous avons joué en seconde mi-temps.”

Bolingbrook a eu amplement l’occasion de gagner le match, mais a raté quelques occasions au début de saisir l’élan pour de bon.

“Chaque entraînement compte”, a déclaré l’entraîneur de Bolingbrook, John Ivlow. « Nous avons eu plus d’opportunités et ils ont profité des leurs. Ils ont joué dur, donnez-leur du crédit. Je n’enlèverai rien à cette équipe. Je pense que lorsqu’ils ont battu Wheaton-Warrenville South, ils ont haussé les sourcils. Siméon est sacrément bon. J’ai dit qu’en y entrant, nous devions arrêter quatre (équipages) et nous ne l’avons pas fait. Il n’y a pas de secret. Gloire. Chapeau à eux. ”