Simeion Harris et Sandwich désireux de traduire le succès de la coentreprise pour revenir au football universitaire – Shaw Local

SANDWICH – Autour du football Sandwich, ils ont pris l’habitude d’appeler Simeion Harris « Flash ».

C’est un surnom que le junior des Indians ne prend pas à la légère.

« Il a des capacités, mais il travaille dur pour être meilleur. Il a une éthique de travail phénoménale », a déclaré l’entraîneur de Sandwich, Kris Cassie. « Il le prend personnellement si quelqu’un le bat dans un sprint. »

Harris et une jeune équipe de Sandwich sont déterminés à prouver que leur succès JV la saison dernière n’était pas un feu de paille. Alors que Sandwich a annulé sa saison universitaire 2022 en raison du faible nombre de participations, il a aligné une équipe JV qui a affiché un dossier de 8-1.

Maintenant, le football universitaire est de retour.

Harris a hâte de montrer aux gens ce qu’ils ont manqué.

« Nous sommes sérieux cette année », a-t-il déclaré. « Nous n’aimons pas que les gens doutent de nous, mais l’adversité ne nous dérange pas. Nous ne nous soucions pas des médias sociaux. Nous venons nous entraîner et travailler. Quand nous arriverons sur le terrain, nous montrerons à tout le monde ce que nous pouvons faire.

La vitesse de Harris – il a ancré l’équipe de relais 4×400 mètres de qualification d’État de Sandwich en piste le printemps dernier – est liée à son éducation. Il a grandi dans le district scolaire d’East Aurora et s’est entraîné pour être aussi rapide que possible avec des exercices de parachute et d’autres entraînements. Harris a déclaré que sa vitesse venait de son père, mais a noté que « toute ma famille est rapide ». Le frère aîné de Harris, Anthony, a joué au football à Bolingbrook.

Harris a déménagé à Sandwich il y a deux ans. Il a fait irruption sur la scène l’année dernière, se précipitant sur plus de 1 300 verges et plus de 20 touchés pour l’équipe JV de Sandwich dont la seule défaite est venue à Rochelle.

« Cela nous a vraiment aidés à avoir une saison comme celle-là », a déclaré Harris. « Nous n’avions pas d’équipe universitaire, donc tout dépendait de nous. Le personnel d’entraîneurs et les joueurs m’ont rendu meilleur, et j’ai l’impression de les avoir rendus meilleurs. Nous nous sommes tous rendus meilleurs. Quand nous jouons ensemble, nous sommes bons.

Cassie, qui a entraîné cette équipe JV l’année dernière avec le reste du personnel d’entraîneurs universitaires de Sandwich, a déclaré que Harris n’était pas seulement un porteur de ballon, mais un demi de coin phénoménal et un chef de programme.

Lors d’un événement de tacle pour les jeunes le week-end, Harris est resté pour chaque match, de 9 h à 16 h.

« Plus important que d’être un bon joueur, c’est un bon jeune homme », a déclaré Cassie. « Il apporte du leadership, il apporte de l’excitation, il apporte de l’attitude et il apporte de l’énergie. Il garde tout le monde éveillé et concentré, ainsi que lui-même. C’est juste un enfant amusant à entraîner parce qu’il vient ici et vous donne tout dans tout ce qu’il fait. Il s’efforce simplement d’être le meilleur possible chaque jour.

Harris pense obtenir de nombreuses portées pour Sandwich dans son attaque wing-T. Parker Anderson, un arrière arrière / secondeur senior qui a joué pour l’équipe du club des Crusaders de l’Illinois l’année dernière, et le demi offensif / secondeur junior Diego Gomez devraient également être dans le champ arrière de Sandwich.

Toute la ligne offensive est de retour de l’équipe JV de Sandwich, dirigée par Peter Popp, Tate Frieders et Harley Perry.

« Tout commence à la ligne de mêlée », a déclaré Cassie.

Entraînement de football d’été en sandwich L’entraîneur-chef de Sandwich, Kris Cassie, surveille de près sa nouvelle équipe universitaire lors des entraînements de football du début de l’été à Sandwich High School, le lundi 17 juillet 2023. (Steven Buyansky pour Shaw Local News Network/Steven Buyansky pour Shaw Local N)

Il reste à voir comment le succès de Sandwich au niveau de la coentreprise se traduira à l’université cet automne, mais Cassie ne semble pas croire que ce groupe sera submergé. Il est utile d’avoir un personnel d’entraîneurs vétérans qui a entraîné à ce niveau.

«Il y a toujours un ajustement lorsque les étudiants de deuxième année deviennent juniors, mais nous avons des entraîneurs qui entraînent le football universitaire depuis longtemps. Nous savons à quoi cela ressemble », a déclaré Cassie. « Honnêtement, je pense que ce groupe ira bien. L’avantage qu’ils ont, c’est qu’ils sont entraînés par les mêmes entraîneurs depuis deux ans. Ils connaissent la terminologie, comment nous faisons les choses. Ils sont motivés, je vais en rester là.

C’est certainement le cas pour des enfants comme Gomez, qui a été tôt dans la salle de musculation et a pris le temps de se préparer.

« Nous sommes très excités pour la saison à venir », a déclaré Gomez. « Nous n’avons pas eu de saison universitaire l’an dernier, mais nous avons réussi, nous nous sommes concentrés sur notre saison et nous sommes arrivés à 8-1. Je travaille juste aussi dur que possible en ce moment, je donne tout ce que je peux.

Harris a déclaré que l’objectif en ce moment était « d’être parfait » et d’être prêt à battre Manteno lors de l’ouverture de la saison de Sandwich le jeudi 24 août.

« Nous allons être les outsiders, mais nous allons montrer aux gens que nous pouvons être une bonne équipe de football », a déclaré Harris. «Ils pensent que nous sommes petits, ils pensent qu’ils peuvent nous écraser partout, mais nous mettons beaucoup de travail à l’entraînement et dans la salle de musculation. Si les équipes pensent cela, nous les laissons simplement penser cela. Nous nous présenterons sur le terrain.