Simantov : « Le Hamas a filmé les captifs pour les utiliser comme appâts à l’avenir »

Bien que la Cour pénale internationale de La Haye ait ordonné l’arrêt des activités à Rafah, Israël a poursuivi ses activités militaires dans la région.

La dure réaction internationale et la condamnation d’Israël sont survenues presque immédiatement. Par exemple, l’Arabie Saoudite a condamné et accusé Israël de meurtre, et l’ambassadeur à Paris avait l’intention de proposer de « mettre fin au massacre ».

Hezi Simantov, commentateur et correspondant pour les affaires arabes de Channel 13 News, a été interviewé ce mercredi matin par Udi Segal et Anat Davidov sur la radio 103FM et a abordé cette question complexe.

Simantov a déclaré : « Le Hamas subit la pression de l’opération de Tsahal à Rafah. Ils disent qu’ils n’accepteront pas de cessez-le-feu à moins que Tsahal n’arrête l’opération à Rafah. Ils appellent l’accord d’enlèvement « un accord d’échange de prisonniers et un cessez-le-feu ». L’opération à Rafah pourrait entraîner un changement dans la situation dans la bande de Gaza, et il pourrait y avoir une alternative politique, ce qui inquiète grandement le Hamas à ce sujet, même si le Hamas estime qu’il sera en mesure de survivre à l’opération militaire à Rafah en raison des tensions. avec l’Egypte, la situation humanitaire dans la bande de Gaza et les incidents de Rafah sont attribués à Tsahal. »

La stratégie de propagande efficace du Hamas

Simantov a ensuite commenté la vidéo de l’otage israélien Alex Tropanov, publiée par le Jihad islamique.

Alexander (Sasha) Trupanov, kidnappé et retenu en otage par le Hamas le 7 octobre 2023 (crédit : BRINGTHEMHOMENOW)

« Nous ne savons pas quand la vidéo a été tournée. Le signe de vie n’est valable qu’à ce moment-là (la vidéo a été filmée) », a-t-il déclaré. « Nous ne savons pas quand ils publieront de nouvelles vidéos, mais nous savons que le Hamas et le Jihad islamique palestinien (JIP) ont filmé les captifs pour les utiliser comme appâts à l’avenir. C’est leur plus grande arme. Ils utilisent cela comme un message pour Le Hamas peut mettre de l’ordre dans le chaos si l’armée israélienne arrête son action militaire. Le Hamas a déclaré aux médiateurs, l’Egypte et le Qatar, qu’ils ne pouvaient pas donner à Israël ce qu’il voulait : 30 à 40 prisonniers vivants. Soudain, le JIP publie une vidéo d’un Israélien. captif. Depuis le 7 octobre, le Hamas a été très coordonné en termes de communication et de propagande illustrative.

Vers la fin de l’entretien, Simantov a évoqué la situation tendue dans le Nord.

« Toute l’histoire montre que nous sommes effectivement proches d’une escalade de la guerre dans le Nord », a déclaré Simantov. « Il va dans cette direction parce que, à mon avis, tous les discours sur un règlement politique ne feront que reporter la confrontation au Nord, au lieu de l’empêcher. Tout accord qui éloigne le Hezbollah de la frontière ne fera que reporter la guerre. question ici où le Hezbollah et l’Iran comprennent qu’il est possible et nécessaire de défier Israël après le 7 octobre. À partir du moment où l’Iran a lancé des roquettes vers Israël, cette hypothèse a échoué, et elle commence également à se diriger vers le Hezbollah.

Edité par Michal Kadosh pour la radio 103FM