SIM physique ou eSIM pour vous ?

Lorsque Apple a lancé la gamme iPhone 14 il y a quelques semaines, ils ont fait un pas assez important dans la façon dont ils se connecteront à un réseau cellulaire. Apple a supprimé l’emplacement physique de la carte SIM et a forcé tous ceux qui en achetaient un aux États-Unis à se connecter via eSIM. Cette décision n’a pas atterri sans controverse, mais avec une poussée moins dramatique mais liée à l’eSIM de la part des fabricants d’Android au cours de l’année écoulée, j’ai pensé qu’il était temps de vous demander où vous en étiez tous.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec eSIM, il s’agit de la version numérique de la carte SIM que vous avez l’habitude de glisser dans et hors des téléphones chaque fois que vous en obtenez un nouveau. Mais au lieu d’avoir à retirer et à insérer physiquement, vous vous connectez simplement avec les informations d’identification de votre opérateur à partir d’un téléphone et il télécharge les informations nécessaires avant de vous connecter. C’est censé être brillant et c’est pour la plupart.

L’eSIM vous permet également d’ajouter des numéros de téléphone supplémentaires à un téléphone ou d’avoir des connexions de données uniquement, au cas où vous voudriez vous déplacer dans la connectivité des données cellulaires ou avoir à la fois un numéro de téléphone professionnel et personnel disponible. C’est vraiment une bonne idée qui devrait être un processus simple à configurer. Dans mes tentatives de configuration d’eSIM, c’était exactement cela.

Cependant, lorsque l’iPhone 14 a été lancé, le système de l’opérateur américain n’était pas tout à fait prêt à voir comment cette situation pourrait se dérouler, avec des millions de personnes essayant de s’activer via eSIM en même temps. J’ai vu les plaintes concernant les systèmes de Verizon ne fonctionnant pas exactement comme prévu et les gens passant des jours sans pouvoir activer leur téléphone. Je n’ai eu aucun problème à activer le mien avec Verizon, mais vous ne devriez pas avoir de problème à trouver fils sur fils de gens qui ont couru en enfer.

Du côté Android, l’emplacement SIM physique est toujours très vivant, tandis que l’eSIM est là pour ceux qui le comprennent ou le veulent. Le Pixel 7 est Apparemment l’un des premiers à prendre en charge une configuration double eSIM, si c’est votre truc. Les téléphones Galaxy de Samsung prennent en charge eSIM depuis un certain temps.

Pour configurer une eSIM sur votre téléphone Android, vous pouvez généralement trouver les paramètres pour le faire dans Paramètres> Réseau ou Paramètres> Connexions. Sur un téléphone Google Pixel, vous verrez un “SIMs” dans la section “Réseau et Internet” qui vous permet d’appuyer sur un bouton “+” pour ajouter une eSIM.

Avez-vous adopté l’eSIM et comment s’est déroulé ce processus ? Si ce n’est pas le cas, je suppose que vous ne faites que lancer l’ancienne carte SIM – voulez-vous expliquer pourquoi ?

