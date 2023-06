Silvio Berlusconi, le milliardaire fanfaron devenu Premier ministre italien, décède à l’âge de 86 ans

Des affaires pénales ont été lancées mais se sont soldées par des licenciements lorsque les délais de prescription ont expiré dans le système judiciaire italien lent, ou il a été victorieux en appel. Les enquêtes ont ciblé les soirées torrides dites «bunga bunga» du magnat impliquant des jeunes femmes et des mineurs, ou ses entreprises, qui comprenaient l’équipe de football AC Milan, les trois plus grands réseaux de télévision privés du pays, des magazines et un quotidien, ainsi que des sociétés de publicité et de cinéma. . AC Milan et Silvio Berlusconi, qui était le président du club de football. Crédit: Getty Un seul a conduit à une condamnation – une affaire de fraude fiscale résultant d’une vente de droits cinématographiques dans son empire commercial. La condamnation a été confirmée en 2013 par le plus haut tribunal pénal italien, mais il a été épargné de prison en raison de son âge, 76 ans, et a été condamné à faire des travaux d’intérêt général en aidant les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Il a toujours été déchu de son siège au Sénat et interdit de se présenter ou d’exercer des fonctions publiques pendant six ans, en vertu des lois anti-corruption. Il est resté à la tête de Forza Italia, le parti de centre-droit qu’il a créé lorsqu’il est entré en politique dans les années 1990 et nommé pour une acclamation de football, « Allons-y, Italie ». Sans successeur soigné en vue, les électeurs ont commencé à l’abandonner.

Il a finalement repris ses fonctions – élu au Parlement européen à 82 ans, puis l’année dernière au Sénat italien. Le parti de Berlusconi a été éclipsé en tant que force dominante de la droite politique italienne : d’abord par la Ligue, dirigée par le populiste anti-migrant Matteo Salvini, puis par le parti des Frères d’Italie de Meloni, avec ses racines dans le néo-fascisme. Après les élections de 2022, Meloni a formé une coalition gouvernementale avec leur aide. Le président russe Vladimir Poutine, à droite, présente un livre sur son gîte rural Zavidovo à Silvio Berlusconi en 2003. Crédit: PA Il a également subi des humiliations personnelles. Berlusconi a perdu son statut d’homme le plus riche d’Italie, bien que ses vastes avoirs dans les médias et son immobilier de luxe le laissent encore plusieurs fois milliardaire. En 2013, parmi les invités à l’une de ses soirées figurait une danseuse marocaine mineure qui, selon les procureurs, aurait eu des relations sexuelles avec Berlusconi en échange d’argent et de bijoux. Après un procès pimenté de détails sinistres, un tribunal de Milan a d’abord condamné Berlusconi pour avoir payé pour des relations sexuelles avec un mineur et avoir utilisé son bureau pour tenter de le dissimuler. Tous deux ont nié avoir eu des relations sexuelles et il a finalement été acquitté.

L’Église catholique, parfois favorable à sa politique conservatrice, a été scandalisée par ses bouffonneries, et sa femme de près de 20 ans a divorcé, mais Berlusconi était sans vergogne, déclarant : « Je ne suis pas un saint ». Berlusconi a insisté sur le fait que les électeurs étaient impressionnés par son audace. « La majorité des Italiens dans leur cœur aimeraient être comme moi et se voir en moi et dans la façon dont je me comporte », a-t-il déclaré en 2009, lors de son troisième et dernier mandat en tant que premier ministre. Son deuxième mandat, de 2001 à 2006, a peut-être été son âge d’or, lorsqu’il est devenu le plus ancien chef de gouvernement italien et a renforcé son profil mondial grâce à son amitié avec le président américain George W Bush. À contre-courant du sentiment généralisé chez lui et en Europe, Berlusconi a soutenu la guerre menée par les États-Unis en Irak.

En tant qu’homme d’affaires connaissant le pouvoir des images, Berlusconi a lancé des campagnes politiques à l’américaine – avec de grandes conventions de parti et de la publicité astucieuse – qui ont rompu avec le monde gris de la politique italienne, dans lequel les électeurs choisissaient essentiellement des partis et non des candidats. Ses adversaires ont dû s’adapter. Chargement Berlusconi se considérait comme le sauveur de l’Italie contre ce qu’il décrivait comme la menace communiste – des années après la chute du mur de Berlin. Dès le début de sa carrière politique en 1994, il s’est présenté comme la cible d’une justice qu’il a qualifiée de pleine de sympathisants de gauche. Il a toujours clamé son innocence. Lorsque le mouvement anti-establishment 5 étoiles a gagné en force, Berlusconi l’a qualifié de menace pire que le communisme. Son amitié étroite avec le leader socialiste de longue date et ancien premier ministre Bettino Craxi a été largement reconnue pour l’avoir aidé à devenir un baron des médias. Pourtant, Berlusconi s’est présenté comme un self-made man, en disant: « Ma formule pour réussir se trouve en quatre mots: travail, travail et travail. »

Il se vantait de sa libido et recevait des amis et des dirigeants mondiaux dans ses villas. Lors d’une fête, les journaux ont rapporté que les femmes étaient habillées en « petits pères Noël ». À une autre, des photos montraient des femmes aux seins nus et un homme nu se prélassant au bord de la piscine. « J’aime la vie! J’aime les femmes! » a déclaré un Berlusconi impénitent en 2010. Barack Obama, Silvio Berlusconi, puis le président russe Dmitri Medvedev, en 2009. Crédit: PA Il a parfois sélectionné des starlettes de la télévision pour des postes dans son parti Forza Italia. « Si je n’étais pas marié, je vous épouserais immédiatement », aurait déclaré Berlusconi en 2007 à Mara Carfagna, qui est devenue plus tard ministre du Cabinet. L’épouse de Berlusconi a publiquement exigé des excuses. Berlusconi a été surnommé « Papi » – ou « Papa » – par un mannequin en herbe dont il a assisté à la fête du 18e anniversaire, également à l’irritation de sa femme. Plus tard, l’escorte autoproclamée Patrizia D’Addario a déclaré qu’elle avait passé la nuit avec lui le soir où Barack Obama a été élu président des États-Unis en 2008.

Depuis ses jours d’artiste de bateau de croisière, Berlusconi aimait composer et chanter des chansons napolitaines. Comme des millions d’Italiens, il avait une passion pour le football et était souvent dans les tribunes de l’AC Milan. Il se plaisait à bafouer l’étiquette politique. Il arborait un bandana lors de l’accueil du Premier ministre britannique Tony Blair dans son domaine sur la côte d’Emeraude de la Sardaigne, et il a été révélé plus tard qu’il cachait des greffes de cheveux. Il a posé pour des photos lors de sommets internationaux en faisant un geste italien – qui peut être offensant ou superstitieux, selon les circonstances – dans lequel l’index et l’auriculaire sont étendus comme des cornes. Silvio Berlusconi s’adresse à un rassemblement à Rome en 2019. Crédit: PA Il a suscité la colère après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis en affirmant que la civilisation occidentale était supérieure à l’islam. Critiqué en 2003 au Parlement européen par un législateur allemand, Berlusconi a assimilé son adversaire à un gardien de camp de concentration. Des années plus tard, il a suscité l’indignation en comparant les problèmes juridiques de sa famille à ce que les Juifs ont dû rencontrer dans l’Allemagne nazie.

Berlusconi est né à Milan le 29 septembre 1936, fils d’un banquier de la classe moyenne. Il a obtenu un diplôme en droit, rédigeant sa thèse sur la publicité. Il a lancé une entreprise de construction à 25 ans et a construit des complexes d’appartements pour les familles de la classe moyenne dans la périphérie de Milan, dans le cadre d’un boom d’après-guerre. Chargement Mais sa richesse astronomique est venue des médias. À la fin des années 1970 et 1980, il a contourné le monopole de la télévision d’État italienne RAI en créant un réseau de facto dans lequel les stations locales diffusaient toutes la même programmation. La RAI et son réseau Mediaset représentaient environ 90 % du marché national en 2006. Lorsque les scandales de corruption « Clean Hands » des années 1990 ont décimé l’establishment politique qui avait dominé l’Italie d’après-guerre, Berlusconi a comblé le vide en fondant Forza Italia en 1994. Son premier gouvernement en 1994 s’est effondré au bout de huit mois lorsqu’un allié qui dirigeait un parti anti-immigrés a retiré son soutien. Mais aidé par une campagne agressive comprenant des envois massifs de magazines sur papier glacé racontant son succès, Berlusconi a remporté la victoire en 2001.

Remaniant occasionnellement son cabinet, il est resté au pouvoir pendant cinq ans, établissant un record de longévité gouvernementale en Italie. Ce n’était pas facile. Un sommet du Groupe des Huit qu’il a organisé à Gênes en 2001 a été entaché de violentes manifestations altermondialistes et de la mort d’un manifestant abattu par un policier. Berlusconi a fait face à une opposition nationale féroce et s’est aliéné certains alliés en envoyant 3 000 soldats en Irak après l’éviction de Saddam Hussein en 2003. Pendant un certain temps, l’Italie a été le troisième plus grand contingent de la coalition américaine. Chargement Chez lui, il a constamment été accusé de parrainer des lois visant à se protéger ou à protéger ses entreprises, mais il a insisté sur le fait qu’il avait toujours agi dans l’intérêt de tous les Italiens. La législation adoptée lorsqu’il était premier ministre permettant aux titulaires de fonctions de posséder des entreprises de médias mais pas de les diriger a été considérée par ses détracteurs comme étant faite sur mesure pour Berlusconi. Admirateur du président américain Ronald Reagan et du Premier ministre britannique Margaret Thatcher, Berlusconi a adopté des réformes qui ont partiellement libéralisé les systèmes de travail et de retraite, parmi les plus rigides d’Europe. Il était également copain avec Poutine, qui a séjourné dans son domaine sarde, et il a rendu visite au dirigeant russe, se rendant notamment en Crimée après que Moscou a illégalement annexé la péninsule en 2014.