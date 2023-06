Silvio Berlusconi est peut-être parti, mais Trump est toujours là. L’héritage populiste pourri est partout | Paul Gerbaudo

Oorsqu’il a quitté précipitamment la résidence officielle du Premier ministre, le Palazzo Chigi, pour la dernière fois le 16 novembre 2011, Silvio Berlusconi avait l’air d’un homme humilié. Les finances de l’Italie étaient en difficulté, les investisseurs internationaux pariant contre les bons du Trésor du pays ; les procureurs étaient sur ses talons en raison du tristement célèbre scandale « bunga bunga », qui impliquait une travailleuse du sexe mineure ; Les alliés européens Nicolas Sarkozy et Angela Merkel avaient rendu public leur mécontentement à son égard. Peu de gens auraient deviné à l’époque à quel point la politique future suivrait le modèle populiste de Berlusconi.

Berlusconi est décédé à 86 ans – il avait été hospitalisé à Milan, sous traitement pour une infection pulmonaire. Pourtant, regardez autour de vous et vous pourrez voir son héritage partout. En fait, les années qui ont suivi la sortie de Berlusconi du pouvoir ont justifié son style politique, qui associait une politique de personnalité extrême, une utilisation habile des médias visuels et une démagogie sans vergogne – le tout pour puiser dans la désillusion et le cynisme des électeurs face au statu quo. Il est difficile de penser à un autre politicien plus préfiguratif de la politique à venir.

De nombreux politiciens populistes de droite qui dominaient dans les années 2010 ont été comparés à Berlusconi, le premier d’entre eux étant l’ancien président américain Donald Trump. Comme Trump et bien avant lui, Berlusconi a insisté sur le fait qu’il n’était pas un politicien de carrière mais plutôt un « self-made entrepreneur » à succès, qui avait décidé d’entrer en politique pour sauver son pays du gauchisme. Comme Trump, Berlusconi doit son succès à son utilisation extraordinaire de la télévision, qui, dans son cas, a été facilitée par le fait qu’il possédait la plupart des chaînes de télévision privées du pays. Et enfin, tout comme Trump, Berlusconi a pris d’assaut la scène politique en ignorant toutes les normes de courtoisie et de politesse institutionnelles, en se présentant de manière absurde comme une victime des juges et des autorités électorales, sans jamais hésiter à utiliser les tactiques les plus vulgaires et les plus sensationnalistes pour capter l’attention du public – y compris son célèbre penchant pour les blagues sexuelles.

Berlusconi a incarné ce qu’Antonio Gramsci a décrit comme le « goût du peuple italien pour l’opéra », avec ses rassemblements et ses interventions télévisées mettant en scène des moments qui auraient convenu à une émission de variétés. En termes de contenu politique, cependant, il était simplement un néolibéral : sa révolution consistait à réduire les impôts et la bureaucratie et à déréglementer le travail. En fait, il est surtout vu, historiquement, comme le lien entre le néolibéralisme et le populisme.

En Italie, Berlusconi a contribué à permettre à l’extrême droite d’entrer dans la politique dominante, en forgeant des alliances avec le parti séparatiste Ligue du Nord et avec le parti post-fasciste Alleanza Nazionale, dont est issu le parti de l’actuel Premier ministre, Giorgia Meloni. (Meloni s’est fait connaître pour la première fois en tant que ministre de la Jeunesse dans le dernier gouvernement Berlusconi.)

Curieusement, avec le recul, le glissement de la politique italienne toujours plus vers la droite nationaliste a fait paraître Berlusconi relativement modéré. Pourtant, ses attaques constantes contre les travailleurs, ses liens présumés avec la mafia, son manipulation du système judiciaire, ses politiques économiques désastreuses qui ont accéléré le déclin industriel du pays et sa célébration de l’individualisme extrême ont tous créé les conditions du tournant réactionnaire actuel de l’Italie.

Un élément clé de son succès, qui a été imité par les populistes de droite du monde entier, a été sa capacité à transformer les accusations portées contre lui en carburant pour sa survie. La carrière de Berlusconi a été parsemée de poursuites pour crimes liés à la mafia, à la corruption et à l’évasion fiscale. En réponse, il a adopté une approche à deux volets. D’une part, il a vigoureusement insisté sur le fait qu’il était innocent, la victime des juges communistes – la personne la plus persécutée de l’histoire de l’humanité. D’autre part, au profit de ses partisans les plus fourbes, notamment ceux issus d’une classe d’affaires se livrant souvent à des pratiques illégales ou borderline, il a souvent fait un clin d’œil au fait que son comportement n’était pas si primitif, mais qui l’est ?

Les échos avec les tribulations juridiques actuelles de Trump aux États-Unis sont clairs – et ne sont pas de bon augure pour ceux qui pensent que le sort de l’ancien président sera scellé par un autre. accusation.

En Italie, l’ascension de Berlusconi a été rendue possible par la fatigue que la démocratie libérale italienne a cultivée chez les gens ordinaires, depuis le scandale de corruption de Tangentopoli au début des années 1990. Dans d’autres pays, des personnalités de droite ont exploité des sentiments similaires de désillusion à l’égard d’une politique qui ne semble servir les intérêts de personne d’autre que l’élite.

Tant que la politique sera perçue – parfois avec raison – comme un grand « marécage » (pour citer la rhétorique trumpiste) de corruption et d’hypocrisie, la politique cynique dont Berlusconi a été le pionnier et que les populistes de droite ont perfectionnée continuera de triompher. La seule façon de briser ce sort toxique est de réinjecter dans la politique une mission morale mais tangible qui apporte réellement des améliorations concrètes aux citoyens. C’est précisément ce que Berlusconi n’a pas réussi à faire.