Silvio Berlusconi, ancien propriétaire de l’AC Milan, décède à l’âge de 86 ans

L’ancien propriétaire de longue date de l’AC Milan, Silvio Berlusconi, qui a été trois fois Premier ministre italien, est décédé lundi à l’âge de 86 ans.

Berlusconi a acheté Rossoneri en 1986 et a aidé le club à connaître une période extrêmement réussie qui comprenait cinq titres de Ligue des champions, huit titres de Serie A et la Coppa Italia.

Il a vendu Milan à un consortium chinois en 2017 mais a acheté Monza l’année suivante, depuis qu’il a guidé le club de la Serie C à la Serie A.

Berlusconi, qui a été Premier ministre italien en 1994-5, 2001-2006 et 2008-11, souffrait de leucémie et a récemment développé une infection pulmonaire. Il a été hospitalisé vendredi pour la deuxième fois depuis des mois. Il a également souffert au fil des ans de maladies cardiaques, d’un cancer de la prostate et a été hospitalisé pour COVID-19 en 2020.

Il était le dirigeant italien le plus ancien depuis la Seconde Guerre mondiale au milieu de nombreux scandales sur sa vie personnelle et d’allégations de corruption.

Les enquêtes ont ciblé les soi-disant soirées « bunga bunga » torrides du magnat impliquant des jeunes femmes et des mineurs, ou ses entreprises, qui comprenaient l’AC Milan, les trois plus grands réseaux de télévision privés du pays, des magazines et un quotidien, ainsi que des sociétés de publicité et de cinéma. Un seul a conduit à une condamnation – une affaire de fraude fiscale résultant d’une vente de droits cinématographiques dans son empire commercial.

Milan a déclaré dans un communiqué: « Profondément attristé, l’AC Milan pleure le décès de l’inoubliable Silvio Berlusconi et souhaite tendre la main à la famille, aux associés et aux amis les plus chers pour partager nos sympathies.

« Demain, nous rêverons de nouvelles ambitions, nous créerons de nouveaux défis, nous chercherons de nouvelles victoires. Qui représenteront le bien, le fort et le vrai qui sommeillent en nous, en chacun de nous qui avons partagé cette aventure de lier nos vies à un rêve appelé Milan. »

« Merci, Monsieur le Président. Toujours avec nous. »