Silviniaco Conti Chase: Pic D’Orhy donne la victoire à Kempton Grade Two pour Paul Nicholls et Harry Cobden | Nouvelles de la course

Pic D’Orhy a marqué sa classe sur le Coral Silviniaco Conti Chase à Kempton pour donner à Paul Nicholls une troisième victoire en deuxième année en quatre ans et a mis en place un affrontement potentiel avec Shishkin la prochaine fois.

Tout juste sorti d’un succès dans le Peterborough Chase, Pic D’Orhy (favori 6/4) semblait être celui à battre et cela s’est avéré, car à moins d’une erreur avant le virage dans la ligne droite, il n’a jamais semblé en danger.

Harry Cobden, profitant d’une course de rêve pour son patron ces dernières semaines avec de grosses victoires sur Bravemansgame, Hermes Allen et Tahmuras, a respiré la confiance tout au long.

Coral a coupé le vainqueur en 14/1 à partir de 25s pour le Ryanair Chase et sous cette forme, il semblerait bien mériter sa place sur le terrain.

Paint The Dream a tenté de garder un œil sur lui, mais à l’avant-dernier avait assez pleuré et a finalement été battu pour la deuxième place par Clondaw Castle.

Angels Breath, ayant sa première course pour Sam Thomas et sa première sortie depuis trois ans, a naturellement couru passionné avant d’être finalement arrêté.

“J’ai parcouru le parcours ce matin et j’étais juste un peu inquiet pour le terrain, mais il a aimé ça”, a déclaré Cobden. “Il a raté l’avant-dernier mais à part ça, il était très assuré.

“Il s’est amélioré et est un cheval intelligent, mais je pense qu’il est à quelques livres d’être un Grade One (cheval).

“Je ne pense pas que le Ryanair Chase sera son truc et il y a de bonnes courses à Aintree et dans les autres festivals.

“Avant cela, je pense qu’Ascot sur deux milles cinq (Ascot Chase le mois prochain) lui conviendrait. Il devrait pouvoir tirer le meilleur parti de ses sauts là-bas.”

Image:

Shishkin et Pic D’Orhy devraient s’affronter lors de l’Ascot Chase du mois prochain





Journée de rêve pour l’équipe de Skelton alors que West Balboa débarque à Lanzarote

West Balboa vient de surpasser Red Risk dans une finale palpitante au Coral Lanzarote Handicap Hurdle – clôturant un après-midi mémorable pour l’entraîneur Dan Skelton et offrant à Bridget Andrews l’un des gagnants les plus précieux de sa carrière.

Skelton était resté plus près de chez lui à Warwick où il était sur place pour assister à un doublé de deuxième année avec l’aimable autorisation de Galia Des Liteaux et Grey Dawning, tous deux montés par son frère, Harry.

C’était la femme de Harry, Andrews, qui était à bord de West Balboa, et le couple s’est disputé alors que le peloton s’éclaircissait un par un.

Toujours dedans, il y avait Green Glory, Up For Parol et Red Risk, favoris de Charles Byrnes, montés par Freddie Gingell de 7 livres.

West Balboa (12/1) détenait un léger avantage sur la course au dernier vol, mais a tout faux, laissant apparemment l’initiative à Red Risk, alors que Up For Parol s’affaiblissait.

Au crédit de la jument, cependant, elle a riposté vaillamment et alors qu’une photographie était nécessaire pour séparer la paire, il y avait une petite tête dedans.

Image:

Dan Skelton a remporté quatre gagnants sur trois cartes samedi





Arclight promené vers une victoire facile dans le Jouez à Coral “Racing-Super-Series” pour l’obstacle juvénile des pouliches gratuites.

Gagnante lors de ses débuts en haies à Doncaster, elle a été expulsée la favorite 8/15 face à seulement trois rivales.

Sa tâche a ensuite été rendue encore plus facile lorsque Regally Blonde, le deuxième choix des parieurs, a été une victime très précoce.

Nico de Boinville a décidé de garder les choses simples sur la pouliche de Nicky Henderson, qui a été notée 76 sur le plat pour Sir Mark Prescott, et le résultat n’a jamais fait de doute alors qu’elle se dirigeait vers une victoire de 43 longueurs.

Le partenariat Henderson et De Boinville combiné pour un doublé sur la journée en tant que favori 5/4 Dégainer rapidement a couru un gagnant facile du Coral Bet Bundles Handicap Chase.

Seuls quatre sont également allés poster pour le Coral se rapproche de l’obstacle des novices de l’action qui a vu l’équipe Jonjo O’Neill l’emporter avec Pièce de collection.

Pendant une grande partie de la course, Harry Cobden semblait sûr de gagner sur les cotes de Paul Nicholls sur Makin’yourmindup, mais une erreur à la fin l’a vu perdre son élan et Collectors Item (11/10) est resté bon pour gagner par deux longueurs.

Le formé par Evan Williams Annsam fait chaque mètre de la course dans le Coral Racing Club Handicap Chase.

Juste sixième de la Coral Gold Cup à Newbury, Adam Wedge ne fait aucun prisonnier aux avant-postes et accumule rapidement un avantage de taille qu’il ne doit pas abandonner.

La chance 7/2 a battu Smarty Wild de 17 longueurs.