Silvia Moreno-Garcia sur le réalisme magique et la littérature latino-américaine

Les catégories ne doivent pas agir comme des camisoles de force, et pourtant l’étiquette de réalisme magique a parfois étranglé plutôt que libéré la littérature latino-américaine. J’ai écrit un roman qui, je pense, pourrait correspondre à ce genre. Même alors, “Signal to Noise”, mon premier roman se déroulant dans les années 1980 et qui suit trois adolescents inadaptés à Mexico qui jettent des sorts à l’aide de disques vinyles, se sent esthétiquement éloigné des vues pittoresques des petites villes du Mexique post-révolutionnaire que la plupart des gens associent avec un réalisme magique. Le reste de mon travail saute sauvagement dans le ton, et “Mexican Gothic” doit une dette de gratitude plus à l’écrivain uruguayen Horacio Quiroga, qui a suivi les traces d’Edgar Allan Poe, plutôt qu’à aucun des écrivains latino-américains du boom.

L’année dernière, j’ai demandé à David Bowles de traduire « The Route of Ice and Salt », de José Luis Zárate, en anglais, en le publiant sur ma propre micropresse. Écrit dans les années 1990, il s’agit d’une réinvention érotique et étrange du voyage de Dracula en Angleterre à bord du Demeter, racontée du point de vue du capitaine du navire condamné. J’ai moi-même publié cette nouvelle en anglais car j’étais surprise qu’elle n’ait pas été faite auparavant (elle avait été traduite en français auparavant). Peut-être qu’il a été ignoré par les anglophones parce qu’il a été écrit par un auteur mexicain très respecté mais pas nécessairement le plus vendu, mais je soupçonne que son ambiance – une horreur profondément gothique et luxuriante – aurait également pu le rendre désagréable aux goûts éditoriaux. Ce n’était peut-être tout simplement pas le réalisme magique que les éditeurs attendent de l’Amérique latine.

D’après mon expérience, le terme réalisme magique est souvent galvaudé et stéréotypé, parlé sans trop y penser. Ce n’est pas le seul terme que je n’aime pas. J’ai aussi entendu mon travail appelé “telenovela-like”, ce que je trouve peu attrayant parce que le travail dramatique d’autres écrivains ne s’appellerait pas un feuilleton, même lorsque de grandes catastrophes pourraient s’abattre sur les protagonistes. Par conséquent, « Lapvona », d’Ottessa Moshfegh – décrit comme « un mélange de conte de fées et d’horreur folklorique » dans The New York Times Book Review – n’est pas une telenovela, mais « Mexican Gothic » en devient une. Les gens utilisent par défaut l’étiquette telenovela comme ils utilisent par défaut le réalisme magique pour une raison similaire : parce que c’est une désignation facile et parce qu’elle est associée à l’esthétique latino-américaine.

J’aimerais que nous ayons des conversations plus nuancées et complexes sur les livres. Pourquoi ne pouvons-nous pas parler en termes expansifs de genre et d’esthétique ? À propos de l’humeur et de la texture ? À propos des choses qui entrent dans des catégories et de celles qui les défient ? “Tender Is the Flesh”, un roman de l’auteure argentine Agustina Bazterrica sur un avenir dans lequel les humains sont élevés pour la consommation de viande, est un roman de science-fiction, mais c’est peut-être aussi de l’horreur — il y a une longue tradition de romans d’horreur cannibales, après tout — et son ton est parfois satirique.

L’énigme du réalisme magique ne sera pas résolue rapidement ou facilement, mais je crois qu’une sélection plus large de livres d’écrivains d’origine latino-américaine peut nous aider à nous diriger vers un monde dans lequel notre vision de cette région est plus vaste et plus riche. Cela se produit, bien que lentement. Mme Enriquez, par exemple, fait ses débuts dans un roman en anglais avec “Our Share of the Night,” dehors l’année prochaine aux États-Unis. J’ai vérifié sa catégorie sur le site Web de Penguin Random House : il est classé sous “Gothic and Horror”.

Silvia Moreno-Garcia est l’auteur à succès de “La fille du docteur Moreau” et de plusieurs autres livres. Elle a remporté les prix Locus et British Fantasy pour son travail de romancière et le World Fantasy Award en tant qu’éditrice.