Silverstream Technologies, leader des technologies propres, et le concepteur de moteurs marins MAN Energy Solutions ont signé un accord de collaboration pour soutenir la décarbonisation de l’industrie maritime mondiale.

L’accord explorera des solutions pour améliorer l’efficacité des navires, couvrant à la fois les installations de nouvelle construction et les rénovations. Avec environ la moitié des navires commerciaux du monde propulsés par MAN Energy Solutions, la collaboration contribuera à accélérer encore l’adoption de la technologie éprouvée de lubrification de l’air de Silverstream, le système Silverstream®, dans l’ensemble de la flotte mondiale.

La technologie de Silverstream libère un tapis d’air uniforme pour réduire la résistance de friction entre la coque et l’eau, réduisant ainsi la consommation nette moyenne de carburant et les émissions de GES de 5 à 10 %. Bien que le système de lubrification par air soit applicable à tous les segments de transport maritime et soit efficace dans tous les états de mer, il est particulièrement efficace sur les grands navires océaniques en raison de la taille et de la forme de leur coque. Les moteurs MAN à deux temps constituent le choix de propulsion privilégié pour ces navires commerciaux.

Bjarne Foldager, responsable de l’activité deux temps chez MAN Energy Solutions, a déclaré : « Il existe de nombreuses façons différentes d’approcher le zéro net et MAN Energy Solutions est heureux de travailler dans cette poursuite avec des partenaires industriels partageant les mêmes idées. La décarbonisation du segment marin est une tâche gigantesque mais Silverstream, avec sa technologie innovante, affiche un grand potentiel à cet égard. Je suis certain que cet accord apportera des informations intéressantes et, surtout, des propositions concrètes pour faire avancer nos objectifs mutuels.

Noah Silberschmidt, fondateur et PDG de Silverstream Technologies, a commenté : « Ce fut un plaisir de rencontrer nos nouveaux partenaires de MAN Energy Solutions ce mois-ci au Forum maritime mondial d’Athènes pour signer cet accord important. Le transport maritime doit relever les défis de la décarbonisation, des nouvelles réglementations et de l’économie des carburants de plus en plus complexe. En collaboration avec MAN ES, nous ouvrons la voie à des navires plus propres et plus écologiques nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de carbone de l’OMI ; poursuivant le mantra selon lequel le carburant le plus vert est celui que vous n’utilisez pas.

En octobre 2023, 180 navires avaient été engagés pour installer le système Silverstream® sur tous les principaux segments du transport maritime, dont 50 étaient installés sur des navires en service aujourd’hui. Les clients de Silverstream comprennent MSC, Maersk, Grimaldi, Shell, Vale, Carnival et ADNOC L&S, entre autres grands noms de l’industrie. Beaucoup de ces clients signent des accords pour cette technologie à l’échelle de leur flotte.

Cet intérêt du marché est motivé par le fait que le système représente une solution éprouvée en matière d’efficacité tout au long du cycle de vie, avec des composants homologués conçus pour durer toute la durée de vie d’un navire. La commercialisation et la mise à l’échelle de la technologie de lubrification de l’air, soutenues par cet accord de collaboration, contribuent à résoudre le défi fondamental de l’efficacité de la conception des navires.

Source : Silverstream Technologies