Silvergate Capital, MGM Resorts, Bilibili, Murphy Oil et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux avant la commercialisation lundi.

United Airlines – Les actions ont augmenté de 1% après que Morgan Stanley a mis United Airlines à surpoids à poids égal, affirmant que 2023 pourrait être une année “boucle d’or” pour les actions des compagnies aériennes.

Starbuck – Les actions ont chuté de 1,3% après que la Deutsche Bank a déclassé Starbucks pour ne pas acheter, affirmant que de nouveaux gains seront plus difficiles à obtenir après la récente surperformance de l’action.

Capitale de Silvergate – Les actions ont chuté de 3% après que Morgan Stanley a rétrogradé Silvergate Capital à une sous-pondération par rapport à une pondération égale, affirmant qu’un “niveau élevé d’incertitude” persiste autour de l’action après l’effondrement de FTX.

Actions technologiques chinoises – Les actions des actions Internet chinoises ont bondi dans les échanges avant commercialisation après que Pékin et Shenzhen auraient encore assoupli les restrictions de Covid. La Invesco Golden Dragon China ETF a augmenté de plus de 5 %. Actions de bilibili ont bondi de 16 %, tandis que les actions de Baidu et Pinduoduo ont chacun augmenté de plus de 5 %. Alibaba augmenté de plus de 4 %.

Johnson Controls International – Les actions de Johnson Controls ont légèrement augmenté après que Deutsche Bank l’ait désignée comme son premier choix à l’approche de 2023. La société a déclaré que l’action HVAC aide les investisseurs à se positionner de manière défensive en cas de récession.

MGM Resorts International – MGM a bondi de plus de 3% après que Truist l’ait mis à niveau pour acheter, affirmant que les actions de l’opérateur de casino peuvent bondir de plus de 30% sur un solide calendrier 2023 du Strip de Las Vegas.

Société pétrolière Murphy – JPMorgan a relevé le titre de neutre à surpondéré dans ses perspectives d’exploration et de production pour 2023, affirmant qu’il est l’un des rares opérateurs dans sa couverture avec des actifs conventionnels, tels que les sables bitumineux, et un profil de production stable. Le titre a augmenté de plus de 2 %.

Dominos Pizza – Domino’s a augmenté de 1% après que BTIG a mis à niveau le stock pour acheter à partir du neutre, affirmant que les marges devraient rebondir en 2023 en raison de la hausse des prix des menus.

– Michael Bloom de CNBC a contribué au reportage.