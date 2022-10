Silverado Socrates – Kelowna Capital Nouvelles

Rencontrez la candidate à la mairie Silverado Socrates alors qu’elle s’assoit pour répondre à des questions importantes et à une question juste pour le plaisir, avant les élections du 15 octobre.

Silverado Socrate

(Ce qui suit a été transcrit de la vidéo : sic)

Si vous êtes élu, qu’aimeriez-vous que le conseil accomplisse au cours des quatre prochaines années ?

Ainsi, les problèmes des grandes villes se produisent en grande partie du fait que les habitants sont mis au pâturage, étables et étouffés, ou forcés de déménager. Il y a un manque de sentiment d’appartenance. La plus grande drogue qui existe est la cupidité. Je pourrais en parler tellement et des exemples que j’ai vus, c’est tellement triste.

Je crois au partage, en fait, je partage l’endroit où je vis avec quelques personnes que je n’ai rencontrées que la semaine dernière. Ils ont juste besoin d’un lieu d’appartenance, un endroit pour se faire trier. L’un vivait de sa voiture, l’autre se faisait exclure par les statuts. J’étais comme ‘qu’est-ce que tu fais’ il a 65 ans. Donc je pense que la réponse à cette première question est ce que le conseil peut faire. Je suis ravi d’apporter des changements positifs.

En tant que maire, comment aimeriez-vous que le conseil et le personnel gèrent la croissance et le développement futurs de la ville ?

J’ai parlé à une personne qui me disait que leur propriétaire allait leur donner un préavis de trois mois, si et quand ils ont commencé le développement, ils avaient acheté l’endroit à quelqu’un d’autre à des fins de développement. Ils ont suggéré l’idée évidente d’avoir potentiellement l’une des suites si vous leur donnez au moins la possibilité d’avoir peut-être une de ces chambres. J’ai pensé que c’était une excellente idée. En fait, les mêmes développeurs qu’ils possédaient de l’autre côté de la rue auraient été faciles, vous savez. Mais ils les avaient déjà loués et elle s’est renseignée et ils venaient tous de l’extérieur de la ville avec des gens. C’est comme si nous chassions nos locaux et ne leur donnions aucune place et aucun sentiment d’appartenance alors que nous attirons des étrangers. Je pense que c’est un peu triste. Nous devons prendre soin de nos habitants et honorer nos pionniers et nos habitants.

Selon Statistique Canada, en 2021, Kelowna avait le pire taux de criminalité de toutes les régions métropolitaines de recensement (pour 100 000 habitants) au Canada. Si vous êtes élu, que pourriez-vous faire, vous et le conseil, pour lutter contre le crime ?

Je crois que nous devons investir davantage dans la paix que dans la police, mais nous pouvons travailler avec la police pour les aider à être plus pacifiques. Les travailleurs des services communautaires sont surchargés de travail, le problème augmente et le stress augmente. J’avais l’habitude de penser que la GRC était de première classe. J’ai observé, entendu et lu des exemples d’entre eux plus à l’autre bout de cela. J’imagine que le stress y est pour beaucoup. Vous voyez les images, cela semble cool quand elles sont énergisées, mais ce n’est pas cool de blesser qui que ce soit, sans parler des innocents. Ils ne tuent personne, ils ne commettent pas de crimes. Souvent, lorsque vous entendez ces exemples, j’ai vu des choses. Donc, des programmes de justice réparatrice et peut-être un programme où la police est punie alors qu’elle conduit des enfants à cheval plutôt qu’à cheval. Je crois fermement que les communautés stables sont saines, jeu de mots ici. Je connais Kara Triance (surintendante de la GRC de Kelowna), je l’ai connue quand elle était en septième ou en huitième année et elle avait l’habitude de rouler avec moi. J’adorerais lui en parler et montrer aux gens qu’elle était autrefois une enfant, montrer la personne derrière ce policier et les aider à voir la personne derrière tout ce qui se passe dans leur monde avec lequel ils essaient de faire face.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

J’ai entendu dire que Lindsay Wagner vivait ici. Je ne l’ai jamais vue mais c’est une de mes héroïnes quand j’étais enfant. Certains d’entre vous savent qu’elle était la femme bionique, je me sors un peu mais elle était plutôt cool à l’époque. Dans l’émission, elle avait été une joueuse de tennis professionnelle et avait des blessures à la tête, donc je peux comprendre certaines de ces choses ayant été une ancienne athlète sur piste et de nombreuses blessures à la tête. L’autre est Mandy, c’était un cheval tellement intelligent. Il montait jusqu’à la clôture, sautait par-dessus, broutait dans le verger, revenait et me faisait ouvrir la porte pour qu’il dîne. Si intelligent.

