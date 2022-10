Silver Trophy Handicap Hurdle: Knappers Hill beaucoup trop bon pour Paul Nicholls et Harry Cobden à Chepstow | Nouvelles de la course

Knappers Hill a l’air d’un coureur de haies sur la mise à niveau alors qu’il a décroché le Wasdell Group Silver Trophy Handicap Hurdle à Chepstow pour Harry Cobden et Paul Nicholls.

Le joueur de six ans a défié une marque de 141 pour prendre le handicap de 75 000 £, écartant Lord Baddesley pour gagner par deux longueurs, avec Broomfield Burg un peu moins d’une longueur plus loin en troisième position.

Jockey Cobden a été contraint de frapper l’avant entre le troisième et l’avant-dernier obstacle, avant de reprendre et de retenir les derniers challengers, dont le duo JP McManus de Broomfield Burg et Didtheyleaveuoutto, qui était quatrième sur la ligne.

Vainqueur de cette réunion en 2021, le cheval de pare-chocs gagnant de la deuxième année de Nicholls pourrait bien être prêt pour une ascension après le succès de samedi au Pays de Galles.

S’exprimant après la course, Cobden a déclaré Sky Sports Racing: “C’est un bon cheval. Je suis arrivé un peu plus tôt que je ne le voulais pour descendre à l’avant-dernier mais je courais à la place sur le rail.

“Je préfère y arriver que de devoir les contourner mais c’est un bon cheval, n’est-ce pas ?

“C’était une bonne performance sur 141 et il n’est pas trop gros, donc porter 11 livres de 10 livres sur le dos est très lourd.

“L’année dernière, nous sommes venus ici pour la première fois et il en a chassé la moitié du sol et ce n’était pas naturel. Il est scolarisé tous les lundis depuis son arrivée en août. Je pense que c’est un cheval très classe.

“Il a gagné un pare-chocs Aintree et les chevaux qui les gagnent ont probablement envie d’un voyage.”