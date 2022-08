Silver-Haired and Shameless About Perks : les retraités travaillent à temps partiel dans l’industrie du voyage

Le couple n’est pas riche. Ils vivent à Upland, en Californie, une ville à environ 40 miles à l’intérieur de Los Angeles, et admettent que leur nouvelle réalité – où ils peuvent se rendre à un aéroport et attendre avec désinvolture des billets d’attente pour n’importe quelle ville du monde – continue de leur donner envie se pincer.

L’industrie du voyage fait face à d’importantes pénuries de main-d’œuvre. En juin, l’emploi national dans les secteurs des loisirs et de l’hôtellerie a baissé de près de 8 % depuis février 2020, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, laissant les hôtels, les compagnies aériennes et les autres voyagistes mal équipés pour faire face à la demande croissante. Cette crise – qui se traduit par des annulations de vols généralisées, des halls de terminaux remplis de valises perdues et une diminution du service de chambre et du ménage quotidien – incite les entreprises à recruter lors de salons de l’emploi et à adoucir leurs avantages avec des primes et un salaire le jour même. Cela les pousse également à considérer les seniors pour des postes qui sont loin d’être seniors.

“Nous sommes ouverts à tout”, a déclaré Dan Bienstock, directeur des ressources humaines d’EOS Hospitality, une société de gestion hôtelière. “Nous avons plus d’offres d’emploi dans l’entreprise que jamais auparavant, et nous sortons des sentiers battus pour retenir les talents.”

Plus de la moitié des 38 propriétés du portefeuille d’EOS, qui comprend Red Jacket Resorts à Cape Cod dans le Massachusetts et Cape Arundel Inn à Kennebunk, dans le Maine, dépendent fortement des clients saisonniers – et de l’embauche saisonnière. La société ne cible pas activement les travailleurs âgés pour les emplois d’été, a-t-il déclaré, mais elle concentre ses efforts de recrutement sur les communautés locales de leurs hôtels pour compléter la main-d’œuvre d’été longtemps occupée par les travailleurs internationaux titulaires de visas H-2B.

“Le bassin de main-d’œuvre de l’industrie hôtelière a été très durement touché, et ces emplois d’entrée de gamme sont devenus plus difficiles à pourvoir depuis la pandémie”, a déclaré Eric Rubino, directeur du développement d’Extreme Hospitality, une société de gestion d’actifs travaillant avec plus de 300 hôtels. “Pour les personnes âgées, qui ne craignent peut-être pas de travailler si dur, elles peuvent dire:” Je n’ai pas besoin d’argent, mais cet avantage de voyage signifie beaucoup. “”

Même ceux qui n’ont pas besoin d’argent pourraient maintenant voir l’attrait d’un peu d’argent supplémentaire. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, le nombre de travailleurs de l’hôtellerie de plus de 65 ans a dépassé la croissance démographique de ce secteur depuis 2012, passant de 418 000 à 590 000. Cette augmentation survient alors que l’inflation atteint des niveaux record, un phénomène qui frappe le plus durement les retraités et les personnes à revenu fixe.