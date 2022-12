Silver Cross Foundation, GotSneakers, lancent Sneaker Drive pour les patients en réadaptation cardiaque – Shaw Local

Le bras de collecte de fonds pour Silver Cross Hospital à New Lenox lance un programme qui vise à garder les baskets hors des décharges tout en collectant des fonds pour un nouveau tapis roulant pour les patients en réadaptation cardiaque.

Le Sneaker Drive est le fruit d’un partenariat entre GotSneakersun programme de recyclage de baskets et Fondation Croix d’argentune organisation à but non lucratif qui fournit un soutien philanthropique à l’hôpital Silver Cross de New Lenox.

La Sneaker Drive débutera lundi et se terminera le 23 janvier.

Les personnes intéressées à participer peuvent faire don de n’importe quelle marque de baskets ou de chaussures de sport légèrement portées, usagées ou neuves dans plusieurs conteneurs de collecte.

Silver Cross Foundation recevra jusqu’à 7 $ par paire de chaussures donnée. L’argent servira à l’achat d’un tapis roulant pour les patients en réadaptation cardiaque.

Les conteneurs de collecte se trouvent aux endroits suivants :

• Pavillon D, 1851 Silver Cross Boulevard, New Lenox

• Pavillon A, 1890 Silver Cross Boulevard, New Lenox

• Bureau d’information principal de l’hôpital, Silver Cross Hospital, 1900 Silver Cross Boulevard, New Lenox

• Entrée de la boutique Encore, 710 Cedar Crossings Drive, New Lenox

Les dons peuvent également être déposés au Silver Cross Health Center, 12701 W. 143rd St., Homer Glen.

“Le programme de recyclage des baskets aide à garder les baskets hors des décharges, ce qui a des effets néfastes sur notre environnement, et aide des organisations comme Silver Cross à collecter des fonds indispensables”, ont déclaré les responsables de Silver Cross dans un communiqué de presse.

Dans un communiqué, Tracy Simons, directrice exécutive de la Silver Cross Foundation, a déclaré que les dons «seront remis à quelqu’un dans le monde qui a besoin de chaussures, empêcheront les produits chimiques nocifs de polluer notre environnement et aideront également les patients qui se remettent d’une opération à cœur ouvert. ”