Silva dit que Man City sait ce qu’il veut au milieu des liens avec Barcelone

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Bernardo Silva a révélé mercredi qu’il était ouvert avec Manchester City sur l’endroit où il voit son avenir au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait être la prochaine signature à gros budget de Barcelone.

Le milieu de terrain portugais a été un élément essentiel de l’équipe de City qui a remporté quatre titres de Premier League au cours des cinq dernières saisons.

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a déclaré vendredi qu’il ne ferait pas obstacle à Silva s’il souhaitait quitter Manchester.

Cependant, les champions d’Angleterre devraient exiger des frais supérieurs à 80 millions de livres sterling (97 millions de dollars) que Barcelone aura du mal à égaler à moins qu’il n’y ait un certain nombre de départs importants du Camp Nou.

“Ma relation avec le club est très honnête. J’ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux », a déclaré Silva à ESPN.

“Si je reste, je suis très heureux et je respecterai toujours ce club et je donnerai le meilleur de moi-même. Sinon, c’est du football et nous verrons ce qui se passera.

“C’est un grand club et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas contents au club. Ils nous disent toujours que si tu n’es pas content, tu peux partir.

“Bien sûr, ils sont en affaires et ils veulent la bonne somme d’argent pour nous laisser partir, mais personnellement, c’est une relation avec le club qui est très respectueuse.”

Barcelone a déjà dépensé environ 150 millions d’euros (153 millions de dollars) cet été pour Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Kounde, ainsi que l’ajout d’Andreas Christensen et Franck Kessie en transferts gratuits.

Cependant, tous les cinq doivent encore être inscrits pour le début de la saison de la Liga ce week-end en raison des contrôles financiers de la ligue espagnole.

Barcelone a utilisé une série de “leviers financiers” pour lui permettre de dépenser pour de nouveaux joueurs malgré une dette estimée à 1,3 milliard d’euros.

Les géants catalans ont vendu 25% de leurs droits TV de la Liga pour les 25 prochaines années et près de 50% de Barca Studios, qui gère les activités numériques et les productions audiovisuelles du club.