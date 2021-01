Pep Guardiola dit que Bernardo Silva est revenu à son meilleur après avoir lutté pour faire face aux retombées de son interdiction de la FA il y a plus d’un an.

Silva a été suspendu et condamné à une amende en novembre 2019 pour avoir envoyé un tweet faisant référence à la course de son coéquipier Benjamin Mendy.

L’incident a coïncidé avec un plongeon dans la forme de Silva, mais après avoir débuté 10 des 12 derniers matchs de la City – toutes victoires – Guardiola a déclaré que l’international portugais « est de retour ».

« Cela a été une période difficile pour lui », a déclaré Guardiola. «Quand il était accusé de quelque chose qu’il n’est pas, c’était tellement blessant pour lui – je ne peux toujours pas le comprendre.

« Il a lutté mentalement en tant que gars humble. Je suis ravi qu’il soit de retour, il peut tout faire. Un autre joueur de haut niveau qui fait toujours le service de l’équipe. »

City cherchera à prolonger sa course gagnante à 13 matchs lorsqu’ils se rendront à Burnley mercredi.

La victoire contre Sheffield United samedi était leur neuvième victoire toutes compétitions confondues en janvier, établissant un nouveau record du plus grand nombre de victoires en un seul mois.

« Réaliser ceci est assez remarquable, je ne m’y attendais pas », a déclaré Guardiola.

« J’ai dit aux joueurs que nous avons terminé le match aller, c’est remarquable ce que vous avez fait et maintenant continuez. Maintenant, rentrez chez vous et reposez-vous et préparez-vous pour Burnley. »