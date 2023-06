"S’ils pouvaient le faire, je pourrais le faire": Gagnant du concours d’orthographe d’origine indienne

« Voir d’autres enfants gagner le concours d’orthographe m’a probablement le plus inspiré parce que j’ai dit que s’ils pouvaient le faire, je pouvais le faire », a répondu avec confiance Dev Shah, l’Indo-Américain de 14 ans qui a remporté le prestigieux 2023 Scripps National Spelling Bee le 1er juin, lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à entrer dans le monde de l’orthographe.

Dans une interview avec NDTV hier, l’élève de huitième a déclaré qu’il s’attendait à épeler correctement le mot gagnant de onze lettres « psammophile » parce que c’était un mot qu’il avait déjà étudié. Merriam-Webster définit le « psammophile » comme un organisme qui se développe dans les zones sablonneuses.

« J’ai développé un intérêt (pour l’orthographe) à partir de la sixième année parce que c’est à ce moment-là que j’ai vraiment commencé à vouloir sérieusement gagner et étudier l’orthographe », a déclaré Dev à NDTV.

Dev a également déclaré que sa grand-mère avait été une source d’inspiration pour lui. « Oui, je suis très proche de ma grand-mère. Elle a été une source d’inspiration pour moi et je lui en suis très reconnaissante. Elle a été une grande partie de chaque instant du début à la fin, à chaque instant », a déclaré l’adolescente.

Interrogé sur la montée d’adrénaline lors du dernier tour du concours d’orthographe et la bataille d’esprit avec son concurrent, Dev a déclaré : « Avant mon mot gagnant, il y a eu une pause publicitaire et ce fut l’expérience la plus éprouvante pour les nerfs de la compétition. Mais moi et Charlotte (Walsh), la deuxième, avons parlé de ce qui allait se passer ensuite et cela m’a encore plus soulagé. »

Dev a déclaré que le fait qu’il ait remporté le Scripps Spelling Bee 2023 était toujours en train de s’enfoncer. « C’est toujours en train de s’enfoncer en ce moment, le processus n’est pas encore terminé », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé quelles étaient ses ambitions et ce qu’il voulait faire à l’avenir, le jeune de 14 ans a indiqué qu’il avait des intérêts divers. « Je veux être neurochirurgien et je veux aussi être ingénieur. Ce sont des choix de carrière très intéressants. »

Interrogé sur ses liens avec l’Inde, Dev a déclaré qu’il s’était rendu en Inde « une ou deux fois, il y a sept ans ». Dev est le 27e Indo-Américain à remporter l’US Spelling Bee.