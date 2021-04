Juste au moment où les principaux navetteurs indiens attendent avec impatience le plus grand tournoi de badminton du pays, le India Open 2021 – un événement BWF World Tour Super 500 – pour renforcer leurs chances olympiques a annoncé lundi son report.

La Badminton Association of India (BAI), dans un communiqué, a déclaré qu’à la suite de l’augmentation soudaine des cas de Covid-19 à New Delhi ainsi que de l’annonce soudaine du verrouillage dans la ville, il a été décidé de reporter le à venir Yonex-Sunrise India Open 2021.

Il reste à voir quand il aura lieu, si le calendrier chargé de la Fédération mondiale de badminton le permet avant les Jeux Olympiques de juillet-août à Tokyo. De plus, si la situation pandémique actuelle permet à l’Inde de se tenir à l’avenir avant les Jeux quadriennaux, c’est une question sur toutes les lèvres.

Le secrétaire général de la BAI, Ajay Singhania, a déclaré dans un communiqué: «Compte tenu des défis actuels, BAI n’a d’autre choix que d’annoncer le report du tournoi pour le moment. Nous avons eu une entrée de 228 joueurs et près de 300 rassemblements de personnes dont des entraîneurs, du personnel de soutien et des officiels et les circonstances sont telles que le Yonex-Sunrise India Open, édition 2021 semble pour l’instant une affaire très risquée. Plusieurs séries de discussions ont eu lieu avec la BWF ainsi qu’avec le gouvernement de Delhi et d’autres parties prenantes et évaluant la sécurité des joueurs et des officiels, BAI devait prendre cette décision.

Parmi ceux qui recherchaient avec impatience ce tournoi qui était prévu du 11 au 16 mai au KD Jadhav Indoor Hall de New Delhi se trouvaient les deux meilleurs joueurs de simple masculin de l’Inde, Kidambi Srikanth et B Sai Praneeth, tous deux classés respectivement 14e et 15e au monde, et le Paire de doubles hommes n ° 8 de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy.

Alors que PV Sindhu et le Chirag-Satwik sont une certitude pour les Jeux olympiques de Tokyo et sont des prétendants à la médaille dans leurs catégories respectives, la forme de Srikanth était une préoccupation et il y avait l’espoir que Srikanth obtiendrait des points précieux et progresserait dans le classement et se qualifierait. pour les Jeux olympiques d’été.

L’entraîneur national en chef et ancien champion du All England Open, Pullela Gopichand, a salué la décision de la BAI de reporter l’Open de l’Inde. Parler à news18.com, il a dit: «Nous devons voir jusqu’à quand il est reporté. Le scénario semble un peu sombre. Avec l’augmentation des cas Covid, la BAI a pris cette décision à juste titre et nous la respectons.

Gopichand a déclaré qu’il espérait que Srikanth, Saina Nehwal et le duo féminin de double Ashwini Ponnappa et Sikki Reddy «aient une chance dans ce tournoi d’essayer de se rendre aux Jeux olympiques».

«Néanmoins, ce n’est pas la fin de la route. Nous aurons ensuite les deux tournois en Malaisie (du 25 au 30 mai) et à Singapour (du 1er au 6 juin) et ces joueurs se rattraperont pour le report de l’Open de l’Inde », a ajouté Gopichand.

L’ancien entraîneur national en chef et olympien, U Vimal Kumar, était d’avis que le report ou l’annulation de l’Open de l’Inde n’était pas la voie à suivre.

Parler à news18.com de Bengaluru, Kumar a déclaré: «Personnellement, je pensais que cet Open de l’Inde était facilement gérable. Il est très décevant que cela ne se produise pas pour le moment. Cela affectera certainement les chances de Srikanth de se qualifier pour les Jeux olympiques.

Kumar, qui était autrefois entraîneure de la meilleure navette indienne à son époque, Saina Nehwal, à la Prakash Padukone Badminton Academy à Bangalore, a estimé que BAI aurait certainement pu diriger l’Open de l’Inde.

«S’ils peuvent diriger la Premier League indienne, en particulier à Mumbai, pourquoi pas l’Open de l’Inde? C’est une salle de six tribunaux. Seulement environ 40 à 50 personnes doivent être à l’intérieur du stade. Et, il n’y a pas de spectateurs autorisés. Quelle était la nécessité de l’annuler? C’est essentiellement votre volonté. Je ne sais pas quel est le problème. India Open est un événement prestigieux. Nous devons apprendre à vivre avec la pandémie. Il n’y a pas moyen d’y échapper. En annulant, nous n’allons nulle part. »

Bien que l’un des principaux joueurs de double en Inde, Chirag était déçu du report de l’Open de l’Inde, il a déclaré que cela lui donnait plus de temps pour s’entraîner et travailler avec son partenaire Satwik.

S’exprimant depuis Hyderabad sur ce site Web, Chirag a déclaré qu’il attendait avec impatience l’Open de l’Inde pour obtenir plus de pratique de match.

«De toute évidence, j’avais hâte de participer au tournoi à domicile. Il est toujours bon de jouer dans un tournoi à domicile, vous avez le soutien à domicile. Je suis vraiment déçu qu’il soit reporté. Mais il faut regarder la situation dans son ensemble et la situation actuelle est très mauvaise. Il aurait été extrêmement difficile d’organiser un tournoi de ce niveau. Pour le moment, tout ce que je peux faire est de me concentrer sur les tournois suivants – le Malaysia Open (événement BWF World Tour Super 750) et Singapore Open (événement BWF World Tour Super 500). Nous avons encore une semaine de pratique. »

Chirag a déclaré que le fait que l’Open de l’Inde ne se déroule pas maintenant n’affecte pas ses chances olympiques. «Pour les Jeux olympiques, nous devons jouer plus de matches. Un tournoi annulé n’est pas le meilleur des scénarios. En ce qui concerne la qualification, nous sommes à la huitième position (Road to Tokyo) et cela n’affecte pas notre processus de qualification. Quand vous regardez la pratique des matchs, nous perdons un tournoi avant de participer aux Jeux olympiques. »

En regardant le côté positif, Chirag a déclaré qu’il s’entraînerait de plus en plus avec son nouvel entraîneur de double, le danois Mathias Boe.

«Nous travaillons à l’amélioration de la défense. Le côté positif est que nous pourrons faire beaucoup plus d’entraînement avant l’Open de Malaisie », a ajouté Chirag.

En regardant les choses de manière constructive, en particulier le manque de pratique de match pour Chirag et Satwik, l’ancien navette indien devenu entraîneur, Uday Pawar a déclaré que le report de l’Open de l’Inde était sur les cartes.

«Les choses vont mal. La deuxième vague se passe partout. Le problème, c’est avec tous les étrangers, la période de quarantaine, toutes ces choses sont là. Il n’est pas facile d’organiser un événement où les gens viennent de tant de pays différents », a déclaré Pawar.

Pawar a déclaré que le besoin de l’heure pour Satwik et Chirag était plus de matches avant les Jeux olympiques. Satwik et Chirag sont considérés comme des prétendants à la médaille pour l’Inde à Tokyo.

«Ils ont besoin de tournois où ils peuvent identifier leurs faiblesses et travailler davantage avec leur nouvel entraîneur de double, Mathias Boe. Avec un nouvel entraîneur, jouer dans quelques tournois est l’endroit où ils seront testés. Aux Jeux olympiques, ce sera vraiment difficile car il y a quatre à cinq très bonnes paires que Chirag et Satwik n’ont pas battues. S’ils les rencontrent en quarts de finale des Jeux olympiques, ils peuvent trouver cela difficile.

Pawar a déclaré que l’une des solutions consistait à se rendre à l’étranger pour s’entraîner avec de meilleurs partenaires d’entraînement. «S’ils ne peuvent pas s’entraîner en tournoi, ils devraient aller à l’étranger et s’entraîner, selon les pays qui les accueilleraient. Dis, quelqu’un comme la Malaisie. Certains pays comme la Corée, le Japon et l’Indonésie ne permettent pas à d’autres de se former. Vous avez besoin d’un bon combat pour qu’ils soient mieux préparés. Par exemple, l’Indonésie a quatre bonnes combinaisons. Lorsqu’ils s’entraînent les uns contre les autres, leur vitesse, leurs réflexes deviennent aigus.

«Pour Satwik-Chirag, ils n’ont pas ce genre de pratique. Ils doivent se rendre dans un pays qui peut être inférieur aux normes mondiales mais plus élevé que l’Inde. Pour avoir besoin d’un bon match, vous devez jouer des gens de ce niveau. En Inde, s’ils jouent 15 matchs et gagnent tous, ce n’est pas bon car vos faiblesses ne sont pas exposées. Les faiblesses sont exposées lorsque vous jouez contre quelqu’un de bien. La Thaïlande, Taïwan, n’est peut-être pas dans le top 10 mais fait partie du top 20. Mais c’est assez bon pour le sparring. Cela les aide également à avoir une combinaison optimale pour s’entraîner », a expliqué Pawar.

