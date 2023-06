"S’ils ne sont pas axés sur les résultats…": Ponting’s Jibe At England Test Team

L’ancien skipper australien Ricky Ponting estime que la pression supplémentaire après la défaite lors du match test d’ouverture d’Ashes 2023 laisserait les hôtes anglais avec une tâche difficile dans le second. Le style «Bazball» de l’Angleterre était pleinement visible lors du premier test, les frappeurs anglais restant fidèles à leur approche agressive dans leurs deux manches. Pour Steve Smith et Usman Khawaja, ils ont utilisé un cadre expérimental sur le terrain et cela a joué en leur faveur. Cependant, la déclaration audacieuse de Stokes le premier soir, malgré les guichets en main, ne s’est pas déroulée comme il l’avait prévu.

« Je pense que ce sera un très, très bon test pour l’Angleterre. En fait, je pense que ce sera un bon test pour leur style de jeu. Je pense que ce sera un bon test pour leur leadership et leur coaching. » Ponting a déclaré, selon la CPI.

« Une chose que j’avais le plus hâte de voir, c’est comment ce style de jeu s’est réellement opposé à l’Australie. Ils ont affronté le Pakistan au Pakistan sur des guichets plats. Je pense qu’ils ont affronté la Nouvelle-Zélande dans six (cinq) de ces 11 matchs de test. qu’ils ont gagné. Et c’est pourquoi j’étais si intrigué par ce qui allait se passer », a ajouté Ponting.

Il est fort probable que l’Angleterre poursuive avec la même approche qui a été fructueuse pour eux depuis que McCullum a pris la relève en tant qu’entraîneur-chef de l’Angleterre dans le cricket à balles rouges.

Malgré la défaite lors du premier test, Stokes a exprimé sa confiance dans son approche en disant qu’il continuerait à s’en tenir à son style, ajoutant que perdre de cette manière était un risque à prendre pour une équipe qui n’est pas « axée sur les résultats ».

Ponting a remis en question les remarques faites par Stokes en disant: « Je les ai déjà entendus dire cela auparavant, qu’ils ne sont pas » axés sur les résultats « , mais je n’y crois pas une seconde. C’est une série Ashes, c’est la plus grande défi que Ben Stokes a relevé dans sa carrière de capitaine. »

Il a demandé si l’approche de l’Angleterre en matière de cricket à balles rouges n’était en effet pas axée sur les résultats, pourquoi Stokes a-t-il dit que ses joueurs « en morceaux » perdaient le premier match des Ashes.

« Je ne m’en fiche pas. Je veux dire, s’ils ne sont pas axés sur les résultats, ils ne seraient pas du tout déçus de perdre. Et il m’a semblé hier soir, et il l’a dit, que tous ses (Stokes) joueurs étaient en morceaux à la fin de ce match. Cela signifie donc pour moi qu’ils se soucient de perdre, et vous devriez le faire.

« Gagner des matchs de test n’est pas une chose facile à faire, et gagner un test Ashes n’est pas facile. Vous ne voulez pas redonner aux bonnes équipes de cricket des opportunités dans un match de cricket Ashes lorsque vous contrôlez le match. L’Angleterre contrôlait le match tard le premier jour », a déclaré Ponting.

Le deuxième test des cendres débutera au Home of Cricket, Lord’s, à partir de mercredi.

L’Australie est en tête du nouveau classement ICC World Test Championship.

