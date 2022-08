Silk Sonic s’est présenté à la soirée SelvaRey Piña Colada

Faire la fête avec Anderson et Bruno est sur notre bucket list

Superstars primées aux Grammy Awards Bruno Mars et Anderson Paak se sont présentés et se sont présentés à une soirée SelvaRey Piña Colada au bord de la piscine où les créateurs de goûts du divertissement, les décideurs ont célébré la boisson signature de l’été.

SelvaRey Rum (copropriété de Mars) est la star d’une vague populaire de Piña Coladas avec des recettes uniques lancées dans des hôtels chics comme Loews, The Beverly Hills Hotel et The Hollywood Roosevelt.

Véritable showman, Bruno a concocté quelques cocktails avec l’ambassadeur mondial SelvaRey Brian Klemm avant de se produire avec BFF Anderson .Paak et un groupe de salsa en direct.

Et oui, Anderson a ENCORE bercé CETTE perruque – vous connaissez celle-là.

Cela vient après que le duo dynamique ait remporté d’innombrables prix pour son album acclamé par la critique “An Evening With Silk Sonic” qui a fait ses débuts au n ° 1 des charts R & B / Hip-Hop.

Nous les avons également repérés à Mary J. Bligela soirée de sortie de l’album “Good Morning Gorgeous” au Classic Cat à West Hollywood.

Autres invités notables inclus Nas, Taraji P. Henson, Ellen Pompeo, Joan Petits, Porsha Williams, Ella Mai, Jadakis, D Niceet plus.

Dans un récent entretien avec Zane Lowe pour Apple Music 1, Mary a expliqué comment son nouvel album “Good Morning Gorgeous” vient d’un lieu de positivité.