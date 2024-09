« Silents Synced » ressuscite les morts avec « Nosferatu X Radiohead »

Le comte qui a un penchant pour sucer le sang, comme tous les bons méchants d’horreur qui ont suivi ses traces, refuse de rester mort.

« Nosferatu : une symphonie d’horreur », le célèbre film de vampires muet de FW Murnau, a connu une nouvelle vie au 21e siècle : il revient au cinéma cet automne avec sa bande originale orchestrale classique remplacée par les albums denses et mélancoliques de Radiohead « Kid A » et « Amnesiac ». Peu de gens ont réellement entendu la bande originale de Hans Erdmann, car une grande partie de celle-ci a été perdue ; les représentations ultérieures se sont inspirées de ce qui restait ou ont créé de nouvelles bandes originales orchestrales.

Le film original, une adaptation non autorisée de « Dracula » de 1922, désormais dans le domaine public, a inspiré des cinéastes pendant plus d’un siècle, notamment « Nosferatu le vampire » de Werner Herzog en 1979, « L’Ombre du vampire » d’E. Elias Merhige en 2000 avec Willem Dafoe et le prochain « Nosferatu » de Robert Eggers.

La version remaniée, baptisée « Nosferatu X Radiohead », marque le début de « Silents Synced », une série qui marie les films muets classiques au rock alternatif : « Nosferatu » sera suivi de « Sherlock Jr. » de Buster Keaton sur les airs de « Monster » et « New Adventures in Hi Fi » de REM et d’autres films mettant en vedette la musique de Pearl Jam, They Might Be Giants, les Pixies et Amon Tobin. (Le film de Buster Keaton sera précédé d’un court métrage de Charlie Chaplin sur la musique de Girls Against Boys.)

La première mondiale de « Silents Synced » aura lieu samedi au cinéma Los Feliz de l’American Cinematheque. « Nosferatu » sera également projeté au cinéma Gardena le 25 septembre et deux autres fois en octobre. La série sortira à l’échelle nationale dans 200 cinémas le 4 octobre.

Le projet est né de l’imagination de Josh Frank, auteur de pièces de théâtre et de livres sur la musique, et propriétaire et programmateur de cinémas indépendants à Austin, au Texas. « C’est l’aboutissement de tout ce à quoi j’ai participé sur le plan créatif », dit-il. « Le thème ici est : que peut-on faire d’autre avec sa musique préférée ? Il s’agit de la théâtralité de monter un spectacle pour les gens et d’utiliser ce qui me passionne, à savoir la musique et l’expérimentation narrative. »

Frank a eu cette idée il y a vingt ans en écoutant l’album « The Fragile » de Nine Inch Nails tout en regardant le classique muet de 1927 « Metropolis » de Fritz Lang. (L’étrange synchronicité entre la musique rock et les vieux films remonte aux années 1990, lorsque les fans de Pink Floyd ont remarqué une connexion surréaliste lorsque « Dark Side of the Moon » était associé à « Le Magicien d’Oz ».)

« Ils étaient parfaits ensemble », se souvient-il, mais Frank, qui écrivait alors son premier livre (sur les Pixies), n’avait pas le savoir-faire nécessaire pour le concrétiser. Il a continué à écrire des livres, mais en 2009, il a également ouvert Blue Starlite, un « mini drive-in » dans une ruelle d’Austin. (Il a ensuite ouvert un deuxième cinéma et a contribué à la réouverture d’un cinéma indépendant dans l’est de la ville.)

Au début de la pandémie, lorsque son cinéma drive-in était le seul d’Austin, Frank avait du mal à se détendre le soir et restait éveillé jusqu’à l’aube pendant que sa famille dormait, revenant à son ancien fantasme armé de nouvelles connaissances.

« Maintenant, j’avais un public et je savais comment gérer une salle de cinéma, mais aussi [knew] « J’ai trouvé ce dont les cinémas indépendants avaient besoin et qui leur manquait », dit-il. « Et j’ai suffisamment compris l’industrie de la musique pour trouver une façon originale de présenter aux groupes, à leur management et aux labels ce que je voulais faire et pourquoi c’était spécial. »

Au début, Frank regardait trois ou quatre films muets d’affilée, puis le lendemain, il écoutait ses albums préférés en réfléchissant à ceux qui pourraient correspondre à certains films. Puis il les testait. « Beaucoup fonctionnaient jusqu’à la deuxième ou troisième chanson, puis s’arrêtaient, mais une fois par mois, boum, ça marchait et c’était tellement excitant », se souvient-il.

Frank a estimé que ce serait un « sacrilège » de couper le film lui-même, mais que les sous-titres restaient à l’écran bien trop longtemps — « les gens lisent très vite de nos jours et on n’a pas besoin de 30 secondes du mot « Au secours ! » » — alors il a fait des ajustements pour faire correspondre le film et la musique. Et finalement, il a décidé qu’il n’avait pas besoin de trouver des albums entiers qui s’accordent parfaitement, et qu’il pouvait mélanger et assortir des chansons du catalogue de chaque artiste. « Chaque film est synchronisé différemment et c’est passionnant », dit Frank.

Frank, qui compare cette expérience à celle qu’il avait vécue en assistant au spectacle laser de Pink Floyd lorsqu’il était adolescent, adore les films, mais est également animé par sa passion pour la musique. « Quand je trouve le bon album qui s’accorde avec le film, quelque chose de magique se produit. [happens] « Cela crée un tout nouveau contexte pour la musique et pour le film », dit-il. « Cette musique que vous écoutez depuis 20 ans, vous ressentez soudainement la même excitation la première fois que vous l’entendez. Lorsque j’ai comparé Radiohead à Nosferatu, il y a eu de nombreux moments où j’ai eu la chair de poule. »

Bien qu’il soit ouvert à l’idée d’envisager d’autres musiques, comme David Bowie ou Pink Floyd, il voulait que sa première série soit dédiée à la musique de sa génération. « Cela vient d’un membre de la génération X qui a vécu une vie très Gen X et qui a été élevé dans ce monde et cette musique », dit-il. Cependant, il a testé sa création avec ses parents, ses beaux-parents et d’autres personnes plus âgées, qui ont dit qu’ils n’écouteraient normalement pas de groupes comme Radiohead mais qu’ils aimaient les chansons dans le contexte du film.

Il a trouvé étonnamment facile de convaincre la plupart des groupes et de leurs managers. « Je n’ai jamais eu de réponse aussi rapidement à une question », dit-il, bien que The Cure soit décédé et que Nine Inch Nails soit en plein changement de manager. « Ces groupes qui sont mes héros depuis que j’ai 16 ans m’ont dit : « On comprend ce que tu fais et on aime ça. » C’était vraiment cool. »

Le plus dur a été d’apprendre à négocier des contrats de licence musicale, ajoute-t-il, d’autant plus que les maisons de disques ne sont pas créatives et que certaines ne s’intéressaient qu’à des prix exorbitants. « J’ai eu un très beau contrat avec les Smashing Pumpkins et Sunrise », dit-il. « Plusieurs maisons de disques voulaient le montant qu’il en coûterait pour faire un long métrage hollywoodien, simplement parce que ce que je demandais était quelque chose que les gens ne demandent pas habituellement, ils demandaient deux albums, pas juste une chanson. »

Le manager de REM, Bertis Downs, a déclaré dans un courriel : « Les gars étaient tous de grands fans de Buster Keaton bien avant que cette idée farfelue ne soit lancée. » Tout le monde dans le groupe, dit Downs, « aime la façon étrange dont la musique et le film fonctionnent ensemble. »

La musique est également le moteur du business plan de Frank. « Je cible les fans de musique car je pense que les cinéphiles sont déjà présents. Essayons donc d’élargir notre public et de faire découvrir le cinéma à d’autres personnes », explique-t-il.

Et c’est important parce que Frank est tout aussi passionné par l’aide qu’il apporte à ses collègues du pays qui œuvrent à maintenir en vie les cinémas indépendants à l’ère du streaming et des fenêtres d’exploitation courtes. « Surtout depuis la pandémie, ils ont des difficultés, et je voulais offrir à ces cinémas quelque chose juste pour eux », dit-il. « Silents Synced » est autorisé aux cinémas pendant un an, sans streaming avant cela. Il espère que si un cinéma connaît un succès avec un film particulier, il le programmera alors comme un film de minuit pour maximiser son accord et fidéliser le public.

« Nous facilitons grandement cette activité afin qu’elle devienne une activité régulière que les enfants trouveront cool à faire tard le soir, comme j’avais l’habitude d’aller voir The Rocky Horror Picture Show. »

La réponse a été enthousiaste. « Cela va donner envie au public d’aller voir des films au cinéma », explique Imani Davis, programmatrice de l’American Cinematheque, ajoutant que son cinéma se trouve dans un « quartier mélomane de la ville », et qu’elle s’attend donc à une forte dose de fans de musique.

Et Judy Kim, dont la famille possède le Gardena depuis longtemps, est ravie de commencer avec « Nosferatu » car elle a « un énorme public d’horreur sur mon marché ».

Si Frank est ravi de soutenir les propriétaires de salles de cinéma, elle est ravie de soutenir son projet. « J’aime les gens qui se bousculent et essaient de trouver des solutions », déclare Kim. « Je montrerai tous les films de Josh. »