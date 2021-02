L’homme de 23 ans, de son vrai nom Ricky Lamar Hawk, a été arrêté lundi après que la police a enquêté sur la mort de son cousin de 34 ans, Frederick Rooks, selon un communiqué du département de police du comté de DeKalb.

La police a répondu à un appel au sujet d’une fusillade le 21 janvier et a trouvé Rooks avec de multiples blessures par balle gisant sur une route dans la banlieue d’Atlanta à Panthersville, selon un rapport d’incident de la police du comté de DeKalb. Rooks a été déclaré mort sur les lieux, selon le rapport.

Les images des caméras de sécurité des maisons voisines ont capturé au moins un coup de feu avant que plusieurs véhicules ne fuient les lieux à grande vitesse, selon le rapport.

La police a déclaré dans un communiqué que Silentó avait par la suite été identifié comme suspect.

Les enquêteurs n’ont pas encore déterminé le motif de la fusillade.

Silentó a été incarcéré lundi et y est actuellement détenu pour meurtre, selon les archives de la prison. Les autorités l’ont accusé de meurtre.

CNN a contacté des représentants de Silentó.

Silentó a été confronté à plusieurs démêlés avec la loi ces derniers mois.

En octobre dernier, le rappeur a été arrêté à Atlanta après avoir conduit à 143 mph dans une zone de 65 mph, selon un rapport d’incident du département de police du comté de DeKalb. Il a été cité pour conduite imprudente, excès de vitesse, défaut de maintien de la voie et arrêt inapproprié, selon les registres de la prison. Les accusations sont toujours en suspens, a rapporté The Atlanta Journal-Constitution.

Il a été accusé en septembre à Los Angeles d’avoir menacé deux personnes avec une hachette. Les procureurs ont déclaré qu’il serait entré dans la maison non verrouillée d’un inconnu le 29 août et avait tenté de frapper deux personnes avec une hache avant que l’un d’eux ne le désarme. Silentó a plaidé non coupable et l’affaire est toujours pendante, selon le bureau du procureur du comté de Los Angeles.