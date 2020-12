Les montagnes brumeuses galloises et une magnifique cathédrale médiévale sont la toile de fond d’un concert spécial de Noël cette année. Baryton de renommée mondiale, Sir Bryn Terfel, met sur une performance de Cathédrale de Brecon. La programmation comprend des chants de Noël classiques et des airs folkloriques emblématiques avec un ton distinctement gallois. Le concert est diffusé en ligne et est la première de nombreuses performances vedettes de chanteurs d’opéra. Cela fait partie de Le Metropolitan Opera de New Yorkla toute première série de récitals à la carte. L’initiative s’appelle ‘Met Stars Live en concert’, un concept qui a vu le jour en raison des conditions pandémiques actuelles qui obligent les sites culturels du monde entier à fermer.

Le tristement célèbre baryton

Sir Bryn Terfel est gallois et a toujours été proche de son pays natal, chantant des chansons dans la langue et donnant des performances pour le Welsh National Opera et le Millennium Center de Cardiff. La cathédrale de Brecon était donc un choix naturel pour cette offrande de Noël. Il a eu une longue carrière et a reçu divers prix, notamment des Grammys, Classical Brits et Gramophone Awards. Il a également reçu le titre de chevalier en 2017.

Lumière dans les ténèbres

Alors que de nombreux théâtres restent dans le noir en raison de la pandémie, le Metropolitan Opera de New York a trouvé une solution pour éclairer le public. Ou comme Terfel le décrit, «les ténèbres sont une autre lumière et cette lumière peut nous donner la possibilité de voir les étoiles».

Sa motivation pour le concert; « les gens en première ligne parce que leurs étoiles ont brillé pour nous pendant ces temps sombres ».

Une tradition galloise

Le Pays de Galles est réputé pour ses chanteurs. Alors quel est son secret? Terfel dit que c’est dû à la langue du pays, « le gallois a sept voyelles, donc il se prête en quelque sorte au chant ». Ou peut-être est-ce une question de pratique? L’église était importante pour Terfel dans son enfance. Il décrit son enfance agricole et dit que « les fermes sont dispersées les unes des autres. Donc c’était le seul sentiment de communauté que les gens avaient à se rencontrer était à l’église ».

Mais Natalya Romaniw, une jeune soprano galloise, dit que c’est autre chose: «Nous disons toujours qu’il y a quelque chose dans l’eau au Pays de Galles pour expliquer pourquoi nous élevons de si bons chanteurs. Il y a une sorte de mélodie dans notre accent et notre langue. C’est un langage musical.

Le Metropolitan Opera, New York

Le concert de Sir Bryne Terfel est disponible jusqu’au 30 décembre, mais de nombreux autres concerts suivront. Quelle est la motivation derrière la décision du Metropolitan Opera d’aller en ligne?

Le directeur général, Peter Gelb, explique:

«L’idée derrière la série de concerts à la carte est de connecter ces grands artistes à leur public, c’est pourquoi nous avons pris des mesures extrêmes pour produire des concerts en Europe par télécommande depuis New York, où nous dirigeons actuellement la caméra l’équipe et l’équipe d’éclairage à trois mille kilomètres de distance via les chaînes satellite. »

Ce n’est pas un exploit ordinaire, pour aucun artiste ordinaire.