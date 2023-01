“Silence radio” du gouvernement sur la fin des grèves, selon Mick Lynch

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Il y a eu un “silence radio” de la part du gouvernement pour empêcher une nouvelle vague de grèves, selon le dirigeant du syndicat des chemins de fer Mick Lynch – qui a accusé les ministres de “s’asseoir sur leurs mains”.

Les chefs syndicaux ont déclaré que seules des propositions « raisonnables » mettront fin au conflit ferroviaire, alors que les passagers se préparent à cinq jours de perturbations cette semaine lors de grèves de dizaines de milliers de travailleurs.

Les membres du syndicat ferroviaire, maritime et des transports (RMT) de Network Rail et 14 opérateurs ferroviaires organiseront deux débrayages de 48 heures de mardi à vendredi tandis que les chauffeurs du syndicat Aslef feront grève jeudi.

“Nous ne voulons pas de perturbations, nous voulons un règlement”, a déclaré M. Lynch, secrétaire général du RMT, qui a affirmé lundi que les patrons des chemins de fer étaient “désespérés” de “ce que le gouvernement leur fait dire dans ces pourparlers”.

Cela survient alors que les dirigeants syndicaux ont exprimé leur défi face à une «répression» anti-grève, Rishi Sunak se préparant à présenter aux députés une législation visant à freiner les actions revendicatives dès ce mois-ci.

Le Premier ministre pourrait demander un vote sur les propositions de niveaux de personnel minimum pendant les grèves du secteur public d’ici quelques semaines, selon les rapports – bien qu’il puisse attendre jusqu’à six mois pour des propositions plus ambitieuses.

La version «allégée» du projet de loi que le n ° 10 envisage de présenter ne devrait pas inclure une interdiction pure et simple des grèves des ambulanciers et autres secouristes, selon Le télégraphe.

Mais Dave Penman, secrétaire général du syndicat de la fonction publique de la FDA, a déclaré que la soi-disant répression des règles de grève n’arrêterait pas la vague d’actions revendicatives en cours – mettant en garde le gouvernement contre le «bricolage» des lois.

Le dirigeant syndical a déclaré à Times Radio: “Ils pourraient peut-être imposer quelques restrictions mineures concernant l’impact de certaines de ces grèves, mais les grèves vont se poursuivre.”

Il a ajouté: « Si le gouvernement veut résoudre ce problème, il doit résoudre ces problèmes [pay and conditions]pas bricoler avec ce qui est encore parmi les lois les plus draconiennes sur les grèves dans le monde occidental.

Le Congrès des syndicats (TUC) a averti qu’il pourrait intenter une action en justice contre le gouvernement s’il tentait de restreindre les droits d’action revendicative.

Rishi Sunak prépare une législation anti-grève (James Manning/PA) (fil de sonorisation)

Les jours de grève RMT de cette semaine, environ la moitié du réseau sera fermée et seulement 20% environ des services normaux fonctionneront. Les trains qui circulent commenceront plus tard et se termineront beaucoup plus tôt que d’habitude, les services fonctionnant généralement entre 7h30 et 18h30.

La grève des conducteurs de train du 5 janvier touchera 15 opérateurs et se traduira par une réduction encore plus importante des services, certaines compagnies opérant des horaires « très significativement réduits ».

M. Lynch, qui a parlé à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme avant le débrayage, a déclaré avoir reçu un “silence radio” depuis la mi-décembre. « Ils n’arrêtent pas de dire qu’ils facilitent un accord. Et je pense que c’est absolument le contraire de cela.

Il a ajouté: «Le gouvernement ne donnera tout simplement pas de mandat aux employeurs, à Network Rail et aux opérateurs ferroviaires qui permettront de résoudre cet accord. Ils ont mis un blocage sur l’accord et ils sont un obstacle plutôt qu’un facilitateur.

Daniel Mann, directeur des opérations industrielles du Rail Delivery Group, a déclaré : « Personne ne veut voir ces grèves se poursuivre et nous ne pouvons que nous excuser auprès des passagers et des nombreuses entreprises qui seront touchées par cette perturbation inutile et dommageable.

Il a ajouté: “Ce différend ne sera résolu qu’en acceptant les réformes attendues depuis longtemps des modalités de travail nécessaires pour mettre l’industrie sur une base durable, plutôt que les syndicats condamnant leurs membres à perdre plus de salaire au cours de la nouvelle année.”

Le secrétaire général de l’Aslef, Mick Whelan, a déclaré que son syndicat était “dans la durée”, ajoutant : “Nous ne voulons pas faire la grève, mais les entreprises nous ont poussés dans cet endroit.

“Les compagnies ferroviaires disent qu’elles ont les mains liées par le gouvernement alors que le gouvernement, qui ne nous emploie pas, dit que c’est aux compagnies de négocier avec nous”, a déclaré le dirigeant syndical. “Les entreprises, ou ce gouvernement conservateur qui les soutient, pourraient mettre fin à ce différend maintenant en faisant une offre salariale sérieuse et sensée.”

Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré: «Les passagers en ont assez des grèves ferroviaires et veulent que les perturbations cessent. Les syndicats devraient se retirer de cette grève afin que nous puissions commencer 2023 en mettant fin à ce conflit dommageable.