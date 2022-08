«Silence radio» de WestJet alors que les bagages d’une femme de la Colombie-Britannique ont été perdus pendant près de 7 semaines

Depuis qu’Erin Machette était au lycée, une affiche de l’Irlande était accrochée à son mur.

En juin, Machette et son mari se sont finalement rendus au pays des saints et des savants pour leur 27e anniversaire. Mais lorsqu’ils sont arrivés à Dublin après un vol retardé et reprogrammé, leurs bagages enregistrés étaient introuvables.

Cela a conduit à des heures passées dans les lignes de service client, en attente au téléphone et à remplir des formulaires de rémunération en ligne et des e-mails.

Ses bagages ont maintenant disparu depuis près de sept semaines.

“Nous venons d’avoir un silence radio de WestJet”, a-t-elle déclaré depuis son domicile de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, à environ 27 kilomètres à l’est de Vancouver.

“Rassemblez-vous. Ce n’est pas comme ça qu’on gère une entreprise.”

Erin Machette et son mari se sont finalement rendus en Irlande pour leur 27e anniversaire. Mais alors qu’ils sont arrivés à Dublin, après un vol retardé et reprogrammé, leurs bagages enregistrés ne sont pas arrivés. (Soumis par Erin Machette)

Machette estime qu’elle a perdu 6 000 dollars – y compris les bagages et leur contenu, dont certains sont irremplaçables, et les dépenses qu’ils ont engagées en Irlande sans leurs effets personnels.

Elle fait partie des milliers de passagers aériens au Canada qui ont été frustrés par les compagnies aériennes à la lumière des annulations de vols, des retards et des bagages perdus.

Les perturbations dans l’industrie du transport aérien à l’origine des retards de bagages

Le retour du transport aérien au Canada a été mouvementé alors que les compagnies aériennes intensifient leurs services après la pandémie.

Beaucoup comme Machette disent qu’ils ont perdu confiance dans les compagnies aériennes canadiennes, que ce soit parce qu’ils se sont sentis induits en erreur sur les raisons des annulations, qu’ils ont refusé des demandes d’indemnisation ou des offres lowball pour les retards de bagages.

Dans le cas des bagages retardés et perdus, WestJet admet dans un communiqué qu’elle a été confrontée à des défis en raison “d’une myriade de circonstances qui incluent des retards et des annulations de vols, des contraintes de ressources et des opérations au sol”.

L’autorité aéroportuaire de Vancouver affirme que YVR a actuellement un taux de réussite de 99% pour la livraison des bagages sortants, mais a déclaré dans un communiqué “en raison de retards et de perturbations sur le réseau aérien mondial, nous constatons des retards avec les bagages arrivant à YVR”.

WestJet et l’Autorité aéroportuaire de Vancouver affirment travailler à l’amélioration du service de bagages.

“Tenez les pieds de la compagnie aérienne au feu”

De janvier à juillet, l’Office des transports du Canada (OTC) a reçu 1 176 plaintes liées aux bagages.

Heureusement, les passagers aériens sont protégé par le Règlement sur la protection des passagers aériens (APPR). Au Canada, les compagnies aériennes sont tenues de couvrir les dépenses engagées pendant le retard des bagages enregistrés.

En cas de perte de bagages, les compagnies aériennes doivent couvrir le coût des bagages, leur contenu et les frais encourus lors du voyage sans eux.

Les passagers doivent déposer une demande d’indemnisation avec la compagnie aérienne dans les 21 jours si leurs bagages sont potentiellement perdus, déclare l’expert en droits des passagers aériens Gábor Lukács.

Le défenseur des droits des passagers, Gabor Lukacs, demande à l’Office des transports du Canada d’imposer davantage de sanctions pécuniaires aux compagnies aériennes pour avoir enfreint les règlements sur la protection des passagers aériens. (Radio-Canada)

“Les réponses instinctives pour les compagnies aériennes dans de nombreuses circonstances seront” non “. Votre travail en tant que passager est de contester cela et de tenir les pieds de la compagnie aérienne au feu”, a-t-il déclaré.

Si la compagnie aérienne refuse la demande, Lukács indique que les passagers peuvent déposer une plainte auprès du tribunal des petites créances ou déposer une plainte auprès de la CTA.

Arriéré de 15 000 plaintes

“Certes, il y a eu une augmentation des plaintes”, a déclaré Tom Oommen, directeur général du CTA, bien que l’agence ne soit pas en mesure de faire une comparaison directe avec les années précédentes car l’APPR n’est entré en vigueur qu’en 2019 – juste avant le COVID. -19 voyages aériens pandémiques au sol.

Si la plainte est simple, Oommen dit qu’elle ne devrait pas prendre plus de trois semaines pour être résolue une fois qu’elle est entre les mains d’un agent.

Cependant, le CTA traite actuellement un arriéré d’un an de 15 000 plaintes, dit-il.

“Il faut un certain temps pour arriver à cette affaire en premier lieu.”

L’OTC a également le pouvoir d’infliger des amendes aux compagnies aériennes qui enfreignent les réglementations par le biais de politiques administratives.

Au cours de l’année de voyage 2021-2022, l’OTC a constaté 831 violations des compagnies aériennes, mais seulement 11 sanctions pécuniaires ont été administrées.

Lukács dit que l’agence doit adopter une position plus ferme, ajoutant que le fait d’imposer des amendes aux compagnies aériennes les encouragera à respecter les réglementations.

“Ils ne font pas leur travail”, a déclaré Lukács. « L’Office des transports du Canada reçoit des millions de dollars de l’argent des contribuables pour protéger le public.

“Cela me déconcerte pourquoi il n’y a pas d’application appropriée.”

Mais la plupart des plaintes ne sont pas en noir et blanc, dit Oommen, et nécessitent une interprétation par un panel tout au long du processus de plainte – alors que les sanctions pécuniaires d’exécution sont préférées lorsqu’il existe une exigence explicite et claire qui n’est pas suivie.