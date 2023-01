"Silence pendant combien de temps ?": Femme qui a allégué du harcèlement sexuel par le ministre

L’entraîneur d’athlétisme junior qui a accusé le ministre des Sports de l’Haryana, Sandeep Singh, d’agression et de harcèlement mental officiel a rencontré aujourd’hui le ministre de l’Intérieur de l’État, Anil Vij, et a déclaré que d’autres femmes harcelées se manifesteraient si le ministre des Sports était arrêté.

« Après tout, combien de temps une personne restera-t-elle silencieuse ? » s’est exclamé l’entraîneur, alléguant qu’elle avait dissuadé Sandeep Singh à plusieurs reprises, mais ses bouffonneries ont continué.

L’entraîneur a déclaré que le ministre des Sports l’avait harcelée à plusieurs reprises depuis février.

“Vient un moment où il faut élever la voix. La ministre des Sports m’a officiellement harcelée mentalement”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une plainte avait été déposée contre la ministre des Sports après sa plainte, et elle est convaincue qu’elle obtiendra justice.

Le ministre de l’Intérieur de l’Haryana, Anil Vij, après avoir rencontré le plaignant, a déclaré qu’il s’entretiendrait également avec le ministre des Sports et le ministre en chef, et qu’il enquêterait sur cette affaire en toute impartialité.

Elle avait auparavant déclaré que le ministre l’avait harcelée de février à novembre de l’année dernière, par des messages répétés sur les réseaux sociaux. Il l’a touchée de manière inappropriée et l’a également menacée dans des messages, a-t-elle allégué, ajoutant qu’elle avait dû quitter les réseaux sociaux en raison du harcèlement constant.

Le ministre a remis son portefeuille au ministre en chef et a rejeté les allégations comme une tentative de « gâter son image ».

“Il y a une tentative de ternir mon image. J’espère qu’il y aura une enquête approfondie sur les fausses allégations portées contre moi. Je remets la responsabilité du département des sports au Premier ministre jusqu’à ce que le rapport d’enquête soit publié”, a-t-il déclaré. m’a dit.

La plaignante a déclaré que M. Singh, ancien capitaine de l’équipe nationale de hockey, l’avait d’abord vue dans un gymnase, puis l’avait contactée sur Instagram.

Plus tard, la ministre a insisté pour qu’ils se rencontrent, a-t-elle déclaré. “Il m’a envoyé un message sur Instagram et m’a dit que mon certificat de jeux nationaux était en attente et qu’il voulait se rencontrer à cet égard”, a-t-elle ajouté.

“Malheureusement, mon certificat a été égaré par ma fédération et je le remonte auprès des autorités concernées.”

La femme a déclaré qu’elle avait finalement accepté de le rencontrer à son bureau de résidence-camp ici avec d’autres documents qu’elle avait, et a allégué que lorsqu’elle s’y était rendue, le ministre s’était livré à une inconduite sexuelle.