Silchar dans l’Assam reste sous l’eau une semaine après les pires inondations

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

NEW DELHI – Les autorités du nord-est de l’Inde larguent des paquets d’eau, envoient des fournitures de kérosène et se précipitent pour rétablir le courant après que de fortes pluies ont noyé la ville de Silchar, dans l’État d’Assam. Cela fait une semaine que la ville de près de 230 000 habitants a été submergée par ce que beaucoup décrivent comme les pires inondations de mémoire récente. Certains quartiers sont encore sous 5 à 8 pieds d’eau.

Les inondations annuelles de la mousson frappent généralement les zones basses de l’Assam, un État largement agraire, mais les pluies record de ce mois-ci sont tombées si fort et si vite qu’elles ont également submergé des zones urbaines telles que Silchar.

Les inondations meurtrières en Asie du Sud laissent des familles sans nourriture ni eau

La situation dans la ville est “toujours très critique”, a déclaré Shamim Ahmed Laskar, un responsable local de l’autorité de gestion des catastrophes.

“Les voies sont très étroites dans de nombreuses parties de la ville”, a-t-il déclaré. “Les sauveteurs et les travailleurs humanitaires ont du mal à emmener des bateaux dans ces zones.” Le principal défi maintenant, a-t-il dit, est d’atteindre ceux qui sont bloqués sans nourriture, sans eau potable et sans médicaments.

Des paquets d’eau étaient largués par avion par des drones et par l’Indian Air Force, selon le journal Deccan Herald. Des images de l’autorité de gestion des catastrophes de l’État montraient des femmes debout dans des seaux d’eau jusqu’à la taille pour boire de l’eautandis que les médecins d’un hôpital inondé ont déclaré qu’ils étaient traiter malades du cancer dans la rue.

Bien que l’électricité ait été rétablie dans certaines zones, de nombreux habitants sont toujours sans électricité. Les gens se pressaient autour d’un borne de recharge mobile installé sur une route principale à Silchar, dans une vidéo partagée par NDTV.

Biswa Kalyan Purkayastha, un journaliste de 32 ans de la ville, a passé une semaine bloqué sur la terrasse du deuxième étage de sa maison avec huit autres personnes, dont des voisins et des membres de sa famille.

Lorsque les inondations ont atteint son quartier lundi dernier, Purkayastha et son frère ont fait le plein de nourriture et d’eau potable. En quelques heures, a-t-il dit, il y avait 5 pieds d’eau à l’extérieur et elle a commencé à s’infiltrer dans leur maison. Bientôt, l’eau à l’intérieur était jusqu’aux genoux. La famille a tendu une bâche sur la terrasse et a déménagé à l’étage.

“Nous avons pris des appareils électroniques et des vêtements”, a-t-il déclaré. “Pour le bain et la cuisine, nous avons récupéré l’eau de pluie dans des seaux.”

Lundi, l’eau s’était finalement retirée de leur maison, mais les signes de calamité étaient toujours visibles. “Il n’inonde jamais [in the area] nous vivons », a-t-il déclaré. “Mais la voie a encore quatre pieds d’eau.”

La vallée de Barak en Assam est sous l’eau. Les gens ont désespérément besoin d’eau potable. Pas d’eau en bouteille sur le marché. @himantabiswa ji tu viens.

Svp, notez que

Administration incapable de donner de l’eau aux portes sans bateaux. La gestion des catastrophes échoue. @PMOInde #AssamFloods pic.twitter.com/xtjk5ABufh — Sushmita Dev সুস্মিতা দেব (@SushmitaDevAITC) 23 juin 2022

Sushmita Dev, un chef de l’opposition de la région qui aide aux efforts de sauvetage, a tweeté que toute la ville se sent comme un “camp” et des dizaines de milliers de personnes souffrent.

D’autres parties de l’Assam sont également sous le choc. Plus de 130 personnes ont été tuées dans l’État et des millions ont été touchées par les inondations, qui ont également dévasté le Bangladesh voisin. Les grands fleuves comme le Barak et ses affluents sont débordé.

Un rapport récent du département des sciences et technologies du gouvernement indien a révélé que plus de la moitié de l’Assam est très vulnérable au changement climatique.

Le changement climatique a rendu la chaleur incessante de l’Inde 100 fois plus probable

Dimanche, Himanta Biswa Sarma, le ministre en chef de l’État, s’est rendu à Silchar, pataugeant dans les rues jusqu’aux genoux. “S’il n’y a pas de pluie fraîche, les inondations dans la ville devraient tomber dans les prochaines 48 heures”, a-t-il déclaré, selon Temps de l’Hindoustan.

Son bureau a annoncé qu’il envoyait des médicaments et des médecins de Guwahati, la plus grande ville de l’État. Des fournitures de kérosène sont également envoyées à Silchar et des torches et des bougies halogènes sont distribuées à ceux qui n’ont pas d’électricité.

Silchar a déjà connu des inondations majeures, mais jamais à cette échelle. Bien que les inondations de 1986 aient été « massives », se souvient Pranabananda Das, rédacteur en chef d’un journal local âgé de 49 ans, l’eau n’a pas monté aussi rapidement à l’époque, ce qui a donné aux habitants le temps de se déplacer vers des zones plus sûres.

“Cette fois, la ville a été bloquée en une heure ou deux”, a déclaré Das. “Les gens n’ont pas eu le temps de s’échapper.”

Alors que les résidents essaient de se remettre sur pied, ils commencent à comprendre ce qu’ils ont perdu.

Tamojit Saha, un professeur d’université, a survécu grâce à l’aumône depuis la semaine dernière. Il a été secouru par ses voisins lorsque l’eau a commencé à inonder sa maison. “Il y a de l’eau jusqu’aux genoux sur la route à l’extérieur”, a-t-il dit, ce qui l’a empêché de rentrer chez lui. Mais il pleure déjà la perte de sa bibliothèque.