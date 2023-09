Silas Bolden a 2 touchés pour aider le n°19 de l’Oregon State à battre le n°10 de l’Utah, 21-7

CORVALLIS, Oregon — Silas Bolden a capté une passe de touché de 27 verges et a couru 45 verges pour un autre score et le n°19 de l’Oregon State a infligé au n°10 de l’Utah sa première défaite de la saison avec une victoire de 21-7 vendredi soir.

Damien Martinez a ajouté un touché précoce et les Beavers (4-1, 1-1 Pac-12) ont rebondi après la défaite serrée du week-end dernier contre le n°16 de l’État de Washington.

Utah (4-1, 1-1) était toujours privé du quart-arrière Cam Rising, qui s’était échauffé avec l’équipe mais était en tenue de ville au coup d’envoi.

Rising, un senior de sixième année qui a mené les Utes à des titres consécutifs du Pac-12, s’est déchiré le LCA gauche lors du Rose Bowl en janvier et a dû être opéré. Il s’est entraîné avec l’équipe, partageant les répétitions avec Nate Johnson, mais n’a pas été autorisé à jouer.

Johnson, effectuant son troisième départ consécutif, n’a complété que trois des 12 passes pour 35 verges avant d’être remplacé par Bryson Barnes au troisième quart. Le week-end dernier après Victoire 14-7 de l’Utah sur l’UCLAJohnson s’est excusé sur les réseaux sociaux pour la performance médiocre.

Mais Johnson est revenu au quatrième quart et a lancé une passe de touché de 41 verges à Thomas Yassmin avec un peu plus de cinq minutes à jouer pour éviter le jeu blanc.

DJ Uiagalelei a lancé 204 verges et un touché pour les Beavers, qui ont perdu 38-35 dans l’État de Washington le week-end dernier. Bolden a capté six passes pour 100 verges.

Après que l’Utah ait retourné le ballon lors des downs lors de sa première série du match, les Beavers ont marqué sur la course de 4 verges de Martinez. Martinez menait le Pac-12 avec une moyenne de 108 verges au sol par match. Mais Utah l’a limité à 65 mètres.

Au début du match, la défense au sol de l’Utah était classée troisième au pays, accordant une moyenne de seulement 51 verges par match et seulement 2,02 verges par course.

L’entraîneur de l’État de l’Oregon, Jonathan Smith, a un peu mélangé les choses, faisant appel au quart-arrière de première année Aiden Chiles pour une série au deuxième quart.

Avant la mi-temps, Bolden a plongé pour intercepter une passe de 40 verges d’Uiagalelei, mais les Beavers n’ont pas pu capitaliser et ont été contraints de dégager.

Bolden s’est connecté avec Uiagalelei pour un touché de 27 verges au début du troisième quart. Uiaalelei a lancé à Bolden pour la course de 45 verges en quatrième et premier avant la fin du quart.

IMPLICATIONS DU SONDAGE

Les Beavers ont un peu plongé dans le Top 25 AP après la défaite du week-end dernier contre les Cougars, mais la victoire sur un autre adversaire du top 10 devrait leur permettre de progresser dans quelques sports. Les Utes, quant à eux, sont en congé la semaine prochaine, il est donc possible que Rising revienne le 14 octobre contre la Californie.

LES À EMPORTER

Utah : Les Utes sont également privés de l’ailier rapproché Brant Kuithe, qui, comme Rising, n’a pas joué cette saison alors qu’il se remettait d’une déchirure du LCA. … L’ailier défensif Logan Fano a été blessé au deuxième quart et a dû être aidé hors du terrain. .

État de l’Oregon : Les Beavers portaient des uniformes orange de la tête aux pieds pour la première fois depuis 2018. … Le match a été déclaré à guichets fermés avec des places debout uniquement. … C’était la septième victoire consécutive de l’Oregon State au Reser Stadium. … Calvin Hart. Jr. a été expulsé au début du quatrième quart-temps pour ciblage.

SUIVANT

Utah : en Californie le 14 octobre.

État de l’Oregon : en Californie le 7 octobre.

Reportage de l’Associated Press.

